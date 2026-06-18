聽新聞
0:00 / 0:00

讓害怕的氛圍撤離校園

聯合報／ 呂健吉／台灣哲學諮商學會理事長（宜縣礁溪）

韓劇鐵拳教育台詞：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」其實它的邏輯應該是，若世界不要完蛋、則大人不要害怕小孩，而不是世界不要完蛋、小孩要害怕大人。

簡單的說，「害怕」在校園是怎樣的氛圍，才是教育單位所必須重視的，特別是因霸凌所引發的恐懼感，如何化解和破除，是我們要面對的真正問題。

早期校園霸凌狀況多是出現在生對生、師對生的情境之中，少有生對師、家長對老師的狀況，所以目前所設立的校園霸凌防制準則很清楚的定義：霸凌是生對生霸凌和師對生的霸凌；因此，近幾年發生的生對師、師對師、家長對老師的霸凌就不適用在此準則中，而必須依其他法則來處理。

但在運用這些法則時，就是把法律問題帶進校園，當原本單純的教育議題變為法院的攻防辯解的論述時，老師無法放心教學、學生不能安心上學、家長和老師上演諜對諜的攻防戰，教師和校長亦互不信任，這樣的校園又如何能回歸到正常的教育呢？

鐵拳教育中的教權局官方英文直譯為「教育權利保護局」，所以它不是大家以為的「教師權利保護局」。劇中另一句值得重視的台詞是「教權局不站在老師這一邊也不站在學生這一邊，而是站在受害者一邊」。

校園原本是讓人安心和放心之處，怎會變成有受害者出現、令人害怕的教育環境呢？早期少數幾位校園小霸王尚不足以令人畏懼害怕上學；但今日已演變成暴力霸凌、校園幫派、吸毒、販毒、性侵、詐欺等犯罪事件直接入侵校園，除了學生成為受害者害怕走進學校之外，擴大到教師也開始害怕在教室上課，更擔心課後和家長互動、一不小心就成為被投訴對象。

因此，要讓大家重拾信心，無論是教師或是學生都不再害怕成為校園的受害者，有關教育單位必須結合各方力量，不偏袒任何一方，去解決問題，並且不要讓個別事件變成普遍現象。讓受教權和管教權都回歸到教育權的基礎上，並適時修法、面對多變的教育環境，才能夠讓校園回歸到不令人害怕的教育環境。

霸凌 校園 教育

延伸閱讀

神劇「鐵拳教育」揭校園失序慘況 他曝教師心聲：失去尊嚴教育也會受傷

「鐵拳教育」爆紅 陳菁徽喻台教師壓力困境：教育部該認真看完

廖元豪／鐵拳救教育

國中生看《鐵拳教育》竟喊「學到了」 老師嚇壞：根本是搗亂靈感

相關新聞

教權崩壞 全盤皆輸

「我們既不站在老師這邊，也不站在學生這邊，我們只站在受害者這邊」，這台詞出自於韓劇鐵拳教育中教權保護局長之口。普通直白，算不上經典，為何深植人心？

讀家觀點／性諮詢須更友善 才能接住青少年

前日染ＨＩＶ校車司機性侵多名女學生之事件震驚社會，震驚的點在於犯案時間長達四年，受害人眾多，但無人報案，直到三年半後一名衛生局疫調人員敏感通報，才啟動地檢署偵辦，發現九人遭性侵，其中六人受害時為未成年，五人感染ＨＩＶ。聯合報十六日社論評論此事件捅出社安網四大破洞，究竟為何青少年受到性侵害，甚至感染性病，但不求助？

當教師集體「不如歸去」

韓劇鐵拳教育掀起千層浪，波波相連到天邊、足以崩毀全國教育殿堂，許多教師逃的逃、散的散，誰願意再為初心而燃燒生命？

讓害怕的氛圍撤離校園

韓劇鐵拳教育台詞：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」其實它的邏輯應該是，若世界不要完蛋、則大人不要害怕小孩，而不是世界不要完蛋、小孩要害怕大人。

查處饒慶鈴 法律豈能無限擴權解釋

台東縣長饒慶鈴透過影片方式，在廈門「海峽論壇」行銷台東鳳梨釋迦，竟被民進黨政府盯上。先是匿名官員透過媒體放話，再由陸委會、內政部接棒，強調將了解並「查處」饒慶鈴是否違反兩岸人民關係條例第卅三條之一的「合作行為」。民進黨立院黨團也從旁鼓譟，聲稱海峽論壇就是「統戰平台」，「不是適合賣水果、茶葉或是協商農漁產品的地方」。

封殺饒慶鈴 就是封殺農民活路

台東縣長饒慶鈴因事前向陸委會申請出席未果，因而轉而透過錄影談話在「海峽論壇」上播放，這是被賴清德政府逼上梁山的權宜之策；事後卻傳出我方官員稱此舉「視同出席」、違背禁令，將交「主管機關」查處；陸委會主委邱垂正還說，大陸長期將農產品作為對台統戰工具，並透過政治條件影響市場，政府不希望農民再次落入「養套殺」陷阱。不過，封殺饒慶鈴，其實等同封殺了台灣農民的活路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。