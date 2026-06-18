讓害怕的氛圍撤離校園

韓劇鐵拳教育台詞：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」其實它的邏輯應該是，若世界不要完蛋、則大人不要害怕小孩，而不是世界不要完蛋、小孩要害怕大人。

簡單的說，「害怕」在校園是怎樣的氛圍，才是教育單位所必須重視的，特別是因霸凌所引發的恐懼感，如何化解和破除，是我們要面對的真正問題。

早期校園霸凌狀況多是出現在生對生、師對生的情境之中，少有生對師、家長對老師的狀況，所以目前所設立的校園霸凌防制準則很清楚的定義：霸凌是生對生霸凌和師對生的霸凌；因此，近幾年發生的生對師、師對師、家長對老師的霸凌就不適用在此準則中，而必須依其他法則來處理。

但在運用這些法則時，就是把法律問題帶進校園，當原本單純的教育議題變為法院的攻防辯解的論述時，老師無法放心教學、學生不能安心上學、家長和老師上演諜對諜的攻防戰，教師和校長亦互不信任，這樣的校園又如何能回歸到正常的教育呢？

鐵拳教育中的教權局官方英文直譯為「教育權利保護局」，所以它不是大家以為的「教師權利保護局」。劇中另一句值得重視的台詞是「教權局不站在老師這一邊也不站在學生這一邊，而是站在受害者一邊」。

校園原本是讓人安心和放心之處，怎會變成有受害者出現、令人害怕的教育環境呢？早期少數幾位校園小霸王尚不足以令人畏懼害怕上學；但今日已演變成暴力霸凌、校園幫派、吸毒、販毒、性侵、詐欺等犯罪事件直接入侵校園，除了學生成為受害者害怕走進學校之外，擴大到教師也開始害怕在教室上課，更擔心課後和家長互動、一不小心就成為被投訴對象。

因此，要讓大家重拾信心，無論是教師或是學生都不再害怕成為校園的受害者，有關教育單位必須結合各方力量，不偏袒任何一方，去解決問題，並且不要讓個別事件變成普遍現象。讓受教權和管教權都回歸到教育權的基礎上，並適時修法、面對多變的教育環境，才能夠讓校園回歸到不令人害怕的教育環境。