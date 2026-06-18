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當教師集體「不如歸去」

聯合報／ 賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

韓劇鐵拳教育掀起千層浪，波波相連到天邊、足以崩毀全國教育殿堂，許多教師逃的逃、散的散，誰願意再為初心而燃燒生命？

好友熱愛教育，自從轉任行政職後，怒放的花朵枯萎了。因為當個夾心餅乾，承擔著長官託付的任務，壓力山大，既肩挑學生學習成效，還要面對眾多家長殷殷期盼的眼神。一向敬業樂業於課堂上的她，哪能處理好錯綜複雜的任務，遂萌生「不如歸去」的念頭。

我再三挽留，好話說盡，絲毫動搖不了她的決心，最後反而我被她說服了。因為要應付各類行政事務，要為學生學測成績不佳寫報告，又要負起學生衝動釀禍的責任…她言簡意賅的說：「我命只有一條，膽只有一顆，承擔不起千斤重的負荷。」

面對我的安慰，她搖搖頭：「妳想像不到的，最近看到一個學生哭紅了眼，我趨近安撫他，卻一把推開我、喊著別管，逕自倒地哭鬧，然後衝上頂樓。此刻我嚇傻了，腦子裡出現各種糟糕場面，就提起腳直奔而上，一顆膽早就掉出來，全身發抖。」她問我：「妳還要讓我繼續困在繭裡頭嗎？」

當大家唇槍舌戰討論校事會議的存廢時，有沒有想到：絕大多數良善認真的老師心中，他們的價值觀突然崩垮，他們勇於任事的果敢消失了。

他們像一群溫馴的羊跟著決策者走，一切看似美好無瑕的光明路，突然出現一道檢驗關卡，把前進之路阻擋住了；他們內心恐慌，若是繼續往前行，會不會被卡死？這時井然有序的羊群慌亂起來，不管三七二十一，逃為上策。

我相當不解的是，當初為何設立校事會議？是上級主管的怠惰還是卸責？事件往往是校園極少數的個案引起，如今怎麼驚動到整個教師群體人心惶惶？事涉教育，應由專業人員憑專業素養做出決策，如今竟要求學校設立「私人法庭」，私自辦案，哪有正當性？誰又會服氣？這不是很荒唐嗎？

如今我關心的是周遭老師們心理的感受，萬一他們被這波浪潮沖走，那可說是再怎麼冠冕堂皇之政績都換不回來的損失。最後期盼我的好友，回心轉意吧！

家長 教師

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