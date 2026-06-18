讀家觀點／性諮詢須更友善 才能接住青少年

前日染ＨＩＶ校車司機性侵多名女學生之事件震驚社會，震驚的點在於犯案時間長達四年，受害人眾多，但無人報案，直到三年半後一名衛生局疫調人員敏感通報，才啟動地檢署偵辦，發現九人遭性侵，其中六人受害時為未成年，五人感染ＨＩＶ。聯合報十六日社論評論此事件捅出社安網四大破洞，究竟為何青少年受到性侵害，甚至感染性病，但不求助？

其實不僅少年感染ＨＩＶ如此，感染梅毒往往也不求助。今年三月十一日聯合報把台灣出生率探底，與年輕人染梅毒問題擴大的新聞放在同一版報導，正好凸顯出我們社會文化的矛盾情結：既希望年輕世代踴躍生育，但當青少年遭遇性的困擾時，又缺乏安全的醫療支持，如何可能走出負向循環的輪迴？

針對年輕人染梅毒擴大的議題，去年有媒體曾指出「未成年者」可能是目前最大的通報黑數，實際染疫人數更龐大。為何通報數過低？原來當青少年一聽到「如果確診，醫院須告訴家長」，便選擇中斷回診，阻斷法定通報責任與衛政疫調啟動。

放棄回診的青少年會怎麼處理性病問題？我們從第一線單位聽到的說法是，「青少年會放著不處理，直到成年再說」。而這段「放著」的歲月，不僅會損傷青少年自身健康，還可能成為防疫破口。

青少年害怕一就醫就保不住自己感染性病的祕密，這個難題不是台灣獨有。早在上世紀的北歐國家瑞典就已思考解方，並成功建構出「青少年（性）健康諮詢中心」（ＵＭＯ）這套公共普及支持體系。

瑞典「青少年（性）健康諮詢中心」服務對象約是十二至廿四歲青少年（橫跨國中、高中、大學階段），因為這正是性、身體及自主性的關鍵成長期，最受青少年信賴的服務即是與性健康有關的諮詢。在瑞典，所有未成年人的醫療照護系統都須有家長陪同，唯獨ＵＭＯ的服務無須家長陪同，凸顯出其觀念與法制的創新。即使ＵＭＯ判斷要人工流產，若未成年人無法有可信任的成年人陪同，可由ＵＭＯ派助產士或護士陪同前往醫院，無須經過家長同意或知悉。正是這層信賴設計，讓青少年願意跨出自己的困境，主動求解。

今日青少年人人有手機、個個有網友，青少年對性的探索年齡與關係發展都遠超過成年世代的想像。如何讓青少年在探索卡關時，不至於惡化為個人健康危機事件，甚至演變為青少年社群的集體傷痛，或全社會的公衛傳染事件，我國亟需制度回應。

瑞典「青少年（性）健康諮詢中心」具有替代（或補足）家長的功能。由於友善受信賴，青少年對其服務利用率高，能培養青少年對性和身體正面的態度，是往後人生及與人建立性別平等關係之所賴；既能達成有效防治性病和性暴力，兼顧公共衛生傳染病與心理疾病「社區初級預防」功能，也能預防「性侵、家暴」等社會安全網事件，值得台灣取法。