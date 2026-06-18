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教權崩壞 全盤皆輸

聯合報／ 劉鍾興／國中公民教師（花縣瑞穗）

「我們既不站在老師這邊，也不站在學生這邊，我們只站在受害者這邊」，這台詞出自於韓劇鐵拳教育中教權保護局長之口。普通直白，算不上經典，為何深植人心？

饅頭既不美味更談不上可口，卻令人狼吞虎嚥的唯一答案：餓久了。這似乎與鐵拳教育引起的廣大回響如出一轍，特別在資深優秀教師疑因不堪壓力發生不幸之際。誰能想像，在壓垮駱駝最後一根稻草之前，他所承受的狂風暴雨？另一個例子是，男學生惡意觸碰女老師的臀部，老師出於本能推開，如此膽大妄為的性騷擾，竟被校事會議判定女老師「不應傷害學生」而記申誡，此類令教師不堪重負的例子俯拾皆是。

近日中華民國中小學校長協會公布數據，顯示近兩年教育人員因教學或輔導管教，有八十九所學校的教師曾遭學生攻擊而受傷。校長協會也提到，部分家長在事件發生後態度消極，僅口頭致意、缺乏誠意者達五十九所，甚至有卅四所家長反過來指責教師。

冰凍三尺，非一日之寒。這股歪風被當今的社會政治氛圍有形無形助長，「校事會議」就是這樣的產物。「校事會議」源於「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，不管初衷如何，如今它存在的「主要任務」儼然就是「處理」教師。

難道校事會議出現前，沒有法定機制？有，那就是「教師評審委員會」（簡稱教評會），那為什麼疊床架屋，甚至出現後來居上的校事會議竟可「部分凌駕」教評會，對教師提出解聘、停聘、不續聘或資遣？再看看校事會議諸多違反法律基本原則的現象：成案寬鬆、主觀認定、有罪推定、舉證責任顛倒；儘管教育部已修正校事會議制度，刪除匿名檢舉，但是教師處境仍未有太大改變。

一旦校事會議啟動調查，老師必須獨自面對長達數月、甚至數年的人格凌遲，無止境的自清與社會公審。被家長投訴或被要求一再接受訪談調查，「高受理、高啟動、高成本」、且並非全由專業人士組成的組織結構，就可定教師生死，簡直是開玩笑！如此經年累月，老師最後為了自保、乾脆不嚴格要求學生，只要「平安下莊」就好。此結局，誰勝了？只能說，全盤皆輸。

尊師重道？百年樹人的教育方針竟流於泛政治化、義和團式的民粹操作，最終形成了：顢頇無能的官員、荒腔走板的政策、動搖國本的教育、與疲於奔命的教師。

性騷擾 政治 校事會議

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