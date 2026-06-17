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辯護監察權 監院竟無言

聯合報／ 黃惟冰／公共服務業（新北市）
民進黨立院黨團昨開輿情記者會，被問及蔣萬安喊廢除監察院，莊瑞雄（左）說，五權憲法體制是由蔣家帶到台灣，而監察院正是五權憲法的重要組成部分，如今社會普遍認為體制有調整必要，可以透過修憲討論。記者胡經周／攝影
民進黨立院黨團昨開輿情記者會，被問及蔣萬安喊廢除監察院，莊瑞雄（左）說，五權憲法體制是由蔣家帶到台灣，而監察院正是五權憲法的重要組成部分，如今社會普遍認為體制有調整必要，可以透過修憲討論。記者胡經周／攝影

總統府日前公布新一屆監察委員提名名單，也讓監院存廢再度成為政壇焦點。包括台北市長蔣萬安與民眾黨主席黃國昌等人，皆拋出應廢監察院的提議。

有趣的是，面對自身正當性一再遭受質疑，以及監察權對國家到底有何益處，第一時間跳出來說明與辯護的卻不是監察院，而是理論上應受監察權監督與制衡的行政權與立法權。卓揆建議蔣市長「多談談市政」；民進黨立院黨團則稱，立院審查人事權時，應共同支持優秀人選。

事實上，監察權的行使包括收受人民書狀，據以進行對公務人員的失職調查；主動對各級行政單位與地方政府提出糾正、彈劾、糾舉等監督行動；處理公職人員的財產申報，落實陽光政治；透過院內「國家人權委員會」維護與擴大國內人權。簡單來說，倘若監院確實有所作為，理當向全民公諸其豐功偉業。只要能取得社會認同，相信朝野立委也會尊重民意。

總之，當監察權存廢面對挑戰時，最先跳出來據理力爭的竟然不是監察院，實在很難不讓人打上大大問號。

監院 蔣萬安 黃國昌 監委

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