朝野共推 找到理想監委

聯合報民意論壇十四日刊林火旺教授「人惹的禍 廢監院非治本」一文，在一片主張廢監察院的聲音中，獨排眾議反對廢除，直指問題在人、不在制度，可謂空谷跫音，於吾心有戚戚焉。

主張廢除監察院者，其實不乏政治算計，無論藍綠都是換了位置換腦子。民進黨在野時，大聲疾呼力主廢除考、監兩院；執政後不但絕口不提廢除，甚至利用考、監兩院人事當政治酬庸工具。這次提名陳永興為監察院長，即是典型代表作，因為過去陳永興力挺賴清德競選總統，這回賴總統便以監察院長位子做為回報。就是這種以「人」為主的因素，導致監察院屢遭詬病。

以本屆監委而言，不但有諸多德不配位者，其中院長陳菊並因病請假長達年餘，在已無任何請假名目之下才告去職。雖說陳菊未領薪資，但超過一年未能行使職權卻占其位，不僅外界非議，亦是導致廢除監院聲音再起的原因之一。平心而論，無論廢除或「凍結」監察院，有情緒性發言者、亦有製造新聞話題者；除了提供庶民茶餘飯後的談資，無助困局之解決。因為廢除監察院必須修憲，以目前立法院藍綠席次比例，修憲難如登天。

事實上，五權憲法是極具民權價值的憲政制度，是國父孫中山先生匠心獨具的創見。儘管現行中華民國憲法的五權體制在實務運作上有其缺點，但三權分立制度亦非完美無缺。不論五權或三權，幾乎所有弊病均源自於「人」。若要改善問題，自然必須從「人」著手。

目前監察院的問題之一，是監委提名機制不當，故而屢屢發生人選適格爭議。總統府應考量立法院政治生態，透過朝野協商，依比例由各黨推薦人選，而非僅由執政黨自行提名到滿；各黨推薦的人選亦須經公聽程序，聽取社會各界的聲音與建議，再送立法院行使人事同意權。如此非但可避免朝野衝突、杜絕爭議人選，亦是解決監院痼疾的正本清源之道。