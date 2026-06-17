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讀家觀點／搶科技人才 緩解人口危機

聯合報／ 楊朔／退休媒體工作者（新加坡）
台積電董事長魏哲家（右）上周於屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮上說，「我們還是缺人才」。中為賴清德總統。記者劉學聖／攝影
台積電董事長魏哲家（右）上周於屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮上說，「我們還是缺人才」。中為賴清德總統。記者劉學聖／攝影

因少子化與高齡化雙重因素，台灣在十五年後恐陷入財政黑洞，健保、勞保、長照、國民年金的財務壓力巨增。台灣從二○二○年開始，人口負成長，去年甚至少十萬人；國發會指出，二○四九年前人口會跌破兩千萬。人口嚴重衰退，不只是社會問題更是國安問題；政府最近推出「改善少子化十八招」。惟放眼現在及未來，擴大科技人才移民台灣，應是緩解人口危機的好方法。

ＡＩ產業蓬勃發展，加上今年全球的科技公司投資ＡＩ二點五兆美元，都帶動台灣ＡＩ、半導體等供應鏈的暢旺。台灣在ＡＩ產業扮演世界中樞角色，在關鍵零組件領域，台灣的市占率高達八成以上。成績傑出人才卻不夠，台積電董事長魏哲家說「還是缺人才」，這是台灣科技產業的普遍現狀。台灣每年培養的理工人才不到十萬人，比起中、印、美、日、韓等多達十五萬至四百萬，差距很大。台灣有很多優秀人才大學畢業就出國，或被跨國公司挖角，留在台灣的不多；理工人才數量不足，與台灣在全球ＡＩ產業扮演的重要角色實不相稱。

台積電及供應鏈大舉赴美設廠，帶走大量科技菁英；全世界ＡＩ產業快速發展，也帶動台灣現有公司不斷擴廠。此外，台灣科技工作者素質好、耐操耐磨，國際公司爭相挖角；需求來自全世界，遠遠超過供給。這樣的時空環境，要吸引科技英才移居，台灣必須拿出足夠吸引力的移民政策，才能爭取被美國科技公司裁撤的好手「轉台」，也可接收更多因中國大陸「內捲」效應而遭排擠的科技人才。

台灣今年施行新版的「外國專業人才延攬及僱用法」，關於ＡＩ科技人才有具體攬才辦法。修法後，從工作權向居留權延伸，將該法視為人口政策經營，而非補強勞動力；觀念上雖有進步，做法卻缺乏競爭力。科技移民含金量高，經濟先進國家競相爭取；加、澳、星等國的科技移民法，使人口維持正成長，搶科技人才就是抓緊國家的未來。

台灣的「就業金卡」，需持有三年才能申請永居，實在太久。中國大陸科技人才來台工作，更須在海外居住滿四年、有第三地的永居權，才能申請台灣工作居留，反觀大陸對台灣的人才則不設條件。近五年，台灣吸收大陸科技人才僅約一五○○名，但台灣到對岸的卻超過六萬人。人才自由流動，管制反而綁自己手腳。

科技移民大量湧入新加坡，因政府協助移民找合適住家、為配偶找工作、多語學校、友善社區，以及薪資部分免稅等稅務優惠。引進科技人才不是一人移民，而是全家落戶；比起先進國家，台灣實在相差太遠。台灣的半導體學院每年只培養七五○人；因應全球趨勢，建議政府可擴大改制為「ＡＩ半導體大學」，使台灣成為全球ＡＩ半導體的「產學用合一」重鎮。

超微執行長蘇姿丰說「ＡＩ的發展就像棒球賽有九局，現在只打到第三局」；台灣有好的ＡＩ硬體基礎，要抓住浪潮更需大量人才投入。不論國籍膚色，只要是好的科技人才，台灣都應想辦法網羅。台灣ＡＩ供應鏈基礎成熟，科技移民加入後，除可在工作中學習與成長，更可緩解台灣的人口危機。

國安 半導體 國發會 AI 科技

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