監院存續 須匹配憲政使命

每當監察委員提名名單公布，台灣政壇必上演固定劇碼：輿論譁然、在野抨擊酬庸，執政黨振振有詞捍衛「人選專業」，然後一切在立法院行使同意權後歸於沉寂，直到下一次重演。監察院永遠在「應該廢除」與「捨不得廢除」之間懸而未決。

監察院存廢問題從來不是純粹的憲政問題，它的核心是非常世俗而赤裸的政治算計。對執政者而言，這裡是安置功臣、分配恩典的制度資源；對在野者而言，它是將來可能執政後同樣垂涎的獵場。沒有人真的想廢掉它，只是「還沒輪到自己用」。酬庸天堂捨得廢？不只是嘲諷。

監委待遇優厚、獨立行使職權，且幾乎不受任何實質考核。這樣的設計，原意是確保監委超然於政治之外。然在台灣的政治現實中恰恰相反，它創造了一個進可彈劾異己、退可安享清閒的「完美職位」；提名權又全繫於總統一人，遴選標準太過寬泛。於是，每屆監委提名名單，有黨內的論功行賞、有人脈的政治回報、有退休官員的安排。制度設計誘導了這種結果，任何政黨人士坐上提名位置，都難逃同樣的墮落路徑。

每當朝野為了監委人選你來我往，求告無門的升斗小民需要的，是一個真正獨立、有效、站在人民那一邊的監察機構；事實上卻只是一個在政治酬庸爭議中，早已透支公信力的機關。這才是「酬庸天堂」最深重的罪，它竊取了弱勢公民本應擁有的制度性保護。監察院的存在，若只為服務政治菁英的利益分配，憲政使命即已不存。

北歐國家往往以高效廉潔的政府形象著稱，丹麥的監察使制度，更是一個值得深入探討的典範。這個肩負著監督整個國家行政體系重任的機構，人員編制相當精簡；監察使辦公室僅有約七十名工作人員，卻能有效處理每年數千件的申訴案件。這種「小編組、大效能」的運作模式，打破了「機構愈大愈有效」的迷思，證明了制度設計的精良，遠比人員規模更為重要。

丹麥的監察使制度以七十人之編制，換來政府九成以上的建議接受率，以及民眾的高度信任。這個成就的祕密，不是北歐人天性特別廉潔，而是制度設計從一開始即鎖定了正確的服務對象；不是政治菁英，而是每一個與行政機關打交道的普通公民。監察使由國會選任，非由行政首長提名，任命邏輯是專業課責而非政治回報；監察機關是為人民而存在，不是為了安頓政治功臣。

要讓監察制度回歸正軌，最不可迴避的是切斷總統對提名權的單一壟斷。可行的方向包括：建立跨黨派的獨立遴選委員會，引入各領域的專業審查；被提名人應公開接受資格聽證，任命後的職務表現須定期公開評核。這些措施雖不能保證完全消滅政治考量，卻能大幅提高政治酬庸的成本。

與此同時，監察院的職能必須重新聚焦，從個案的裁判者轉型為行政文化改革的推手；審計功能亦應進一步獨立與強化，當好財政透明的守門人。至於是否該廢監察院，應待充分嘗試改革、功能確實發揮之後才討論；在此之前輕言廢院，不過是「假改革之名」。說到底，取決於執政者有無意願，鋸掉自己手中好用的權力槓桿。監察院若要繼續存在，就必須配得上應有的憲政使命，否則只是繼續做政治酬庸的門面。