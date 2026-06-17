校車惡狼案警惕 應建立全民辨識心理操控的能力

聯合報社論十六日以校車司機性侵案為題，重點主要談社安網，然而此案不只是一起性犯罪案件，更暴露出心理操控與信任濫用的問題。

案件之所以引發社會震驚，固然與被告感染ＨＩＶ後仍涉及性侵有關，但真正值得警惕的，或許是其利用宗教話術與精神寄託需求，逐步建立對受害者心理影響力的過程。這種操作模式，未必只存在於個案之中，而是近年台灣社會值得正視的潛在風險。

許多人將宗教話術與心靈課程視為不同事物，但從社會心理學角度觀察，兩者往往相似。其共同特徵並非宗教信仰本身，而是透過權威塑造、情感連結、群體認同與宣稱擁有特殊知識或非自然能量等，逐步削弱個人的獨立判斷能力。當一個人開始相信某位導師、領袖或課程掌握自己生命問題的唯一答案時，可能不知不覺放棄懷疑能力與自主決策。

筆者曾與某宗教團體，以及部分標榜自我探索、人格成長的所謂三階段心靈課程，有深淺不一的接觸。兩者表面形式雖不同，一者以宗教信仰為基礎、一者以成長訓練為號召，但實際運作上卻呈現若干相似現象，包括高度強調導師或帶領者的重要性、透過密集聚會建立群體認同、鼓勵個人揭露隱私與生命經驗，並將成員遭遇的困境重新詮釋為組織或課程所能提供的解答。

更值得關注的是，部分離開該宗教團體的人在公開分享中曾提及，組織內部存在高度的人際監督文化，從交友情形、感情關係到人生規畫，都可能受到不同程度的關注與影響。部分人認為自己在組織期間逐漸形成對領導者或帶領體系的依賴，也有人提及離開組織後面臨人際網絡斷裂、身分認同重建等適應問題。

許多心靈成長課程同樣具有類似特徵。它們往往以突破自我、釋放潛能、改變人生為訴求，透過情緒動員、團體壓力與成功見證營造特殊氛圍，使參與者在短時間內產生強烈認同感。問題不在於成長與學習本身，而在於當課程開始宣稱掌握人生真理、要求絕對信任特定體系，甚至弱化外部意見與批判思考時，便可能從教育輔導逐漸滑向心理操控。

由衛福部對校車之狼案的表態，可看到政府單位注意到社會群體或小眾近年遭心理操控的案例逐年增加，但由於宗教自由或受害人多半「心理」受創而難以刑法相繩，加以立法怠惰或行政失能等因，以致「周處除三害」電影中的「師尊」存於社會各個陰暗的角落，社會卻如同不設防的草原任之馳騁。

危險的不是宗教，而是假借宗教之名的操控。民主社會保障信仰自由，也尊重多元靈性追求，但如要求成員放棄批判思考、服從領導者、切割外部資訊，甚至干預個人財務、家庭與人生選擇，都已進入心理控制的領域。

校車之狼案最令人不安的地方，是它再次提醒社會：操控往往不是從暴力開始，而是從信任開始；不是從脅迫開始，而是從關懷開始。比起事後追究責任，更重要的是建立辨識心理操控的能力。別讓善意與信任成為下一個受害者踏入陷阱的入口，盼望各界共同重視與建構民眾的「反心理操控」能力。