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登革熱攻陷醫院 防疫快亡羊補牢

聯合報／ 施文儀／疾管局前副局長（台北市）
高雄市14日新增1例本土登革熱確診，高雄防疫人員針對民生醫院院內及周邊化學防治。圖／高雄市衛生局提供
高雄市14日新增1例本土登革熱確診，高雄防疫人員針對民生醫院院內及周邊化學防治。圖／高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院日前爆出登革熱群聚感染，短短幾天已累計六起確診病例，這不僅是國內時隔八年再度發生嚴重的醫院登革熱群聚事件，更為全台防蚊工作敲響了沉重的警鐘。

長期以來，全民對於防治登革熱的觀念，都停留在清除社區、市場或「六米巷」等容易孳生病媒蚊的死角。任誰也沒想到，理應最注重衛生、最嚴格落實感染管制、且住滿體弱病患的醫療院所，竟會成為病媒蚊孳生的溫床。這種「匪夷所思」的疏漏，顯見相關單位在環境整頓上已出現麻痺與鬆懈。醫院作為醫療重地，對於環境安全的把關更是責無旁貸。

事實上，這種防範意識的疏忽並非個案。筆者去年前往中部某縣市環保局開會時，就曾發現公廁小便斗的平台上，盆栽盛水盤的積水早已滿溢，仔細一看，裡面竟全是密密麻麻的孑孓。

筆者隨即拍照並請衛生局婉轉提醒，雖因當時非流行季節且位於中部而未釀災，但這反映出一個殘酷現實：即使是防蚊觀念普及的台灣，日子久了，基層「巡、倒、清、刷」的動作就會慢慢停擺，連執法機關自身都可能流於形式。

不過，所幸這一次疫情是先發生在環境封閉、管理相對集中的醫院，本來就比較好防治，也因為預警得早、發現得著，才能及早防堵。這是不幸中的大幸，如果是直接在人口稠密的社區內爆發，恐怕一發不可收拾。這是老天給我們珍惜與補救的幸運機會，全台各界必須把握這個關鍵契機，將登革熱防治工作確實做好。

今年適逢強烈聖嬰年，氣候異常炎熱，病媒蚊的繁殖速度不容小覷；若從傳統與社會心理來看，今年又是政治熱絡的「選舉年」，過去常有首長因選舉分心的魔咒，且適逢傳統認為火氣太旺的丙午「赤馬年」，都加深了疫情爆發的隱憂。

面對「蚊疫」威脅，各縣市政府必須立即動起來，徹底清查所有公私立機關、學校、醫療院所的孳生源，否則在極端高溫助長下，今年的登革熱疫情恐怕就沒那麼簡單。

這回高雄市防疫看似丟了面子，但是在聖嬰壓力下，控制好疫情，則不只討回面子，也給市民賺裡子。

病媒蚊 登革熱 衛生局

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