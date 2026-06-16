聽新聞
0:00 / 0:00

美伊停戰協議真正意義：美國霸權受創

聯合報／ 李其澤／彰師大公共事務與公民教育系副教授（台中市）

美伊協議談判出現重大突破，雙方正式宣布達成結束戰爭的初步框架協議，但諒解備忘錄尚未完成正式簽署；簽署儀式預定十九日在瑞士舉行。目前，美國與伊朗已就結束高強度戰爭達成「初步停戰框架」，雙方將停止軍事行動、重開荷莫茲海峽；美國解除對伊朗港口的海上封鎖，並以六十天的時間續談核計畫、制裁解除與安全安排。

協議暴露了美國軍事優勢與政治成果間的巨大落差。美以開戰時提出的最高目標，包括迫使伊朗政權更迭、停止核活動、交出高濃縮鈾、取消導彈計畫，以及切斷對真主黨、哈瑪斯、胡塞武裝的支持。就現有框架而言，這些目標幾乎都未完整實現。伊朗政權仍在、核能力沒有被徹底剷除、濃縮鈾可能留在境內稀釋，導彈與代理人問題則被排除或延後。華府取得的是伊朗承諾「不發展核武、暫停擴大核活動、恢復海峽通航」，並重返談判。

較合理的結論是，美國取得了戰術成果，卻未能把空中與海上優勢轉化為政治成果。伊朗雖承受領導層、軍事設施與經濟上的損失，卻沒有被迫投降，反而利用荷莫茲海峽迫使華府妥協。荷莫茲正是這場戰爭最重要的教訓，伊朗無法在常規戰場擊敗美軍，卻能利用飛彈、無人機、布雷與航道威脅，推升油價、航運保險和全球通膨。只要德黑蘭仍有能力干擾海峽，美國得到的便只是暫時通航，伊朗保留的卻是可反覆啟動的戰略槓桿。伊朗雖不是全面勝利，卻證明了中等國家只要掌握地理咽喉與足夠的承受能力，仍可限制霸權設定的戰爭目標。

協議的落實仍有多重風險。高濃縮鈾究竟在境內稀釋、封存，還是移出境外？凍結的資產如何釋放，是否與履約掛鉤？荷莫茲海峽究竟是自由通航，還是由伊朗與阿曼協調管理？此等均未完全釐清。以色列又不是協議締約方，任何一次空襲或代理人衝突，都可能撕裂停火。同時，川普必須面對國內政治反作用（期中選舉）；戰爭推升能源價格、通膨壓力、軍事支出，亦加深共和黨內部分歧。若解凍巨額的伊朗資產，卻換不到可驗證的核限制，川普將更難證明此安排比自己退出的二○一五年伊朗核協議更有效。

然把這場戰爭說成「美國帝國終結」仍屬誇張，美國依然掌握最強軍力、美元金融體系、科技網路、西方盟友資源。真正受創的不是美國霸權的全部，而是三個神話：空中優勢能迫使中等國家屈服、軍事打擊可自動轉化為政治秩序、以有限成本贏得戰爭。

美國沒有完全失去軍事力量，卻失去了「只靠軍力即能得到一切」的幻覺；伊朗雖沒有取得勝利，卻證明了自己不可能被低成本制伏。此停戰框架是戰場僵局、能源壓力、政治成本共同逼出來的妥協，而非誰的勝利。不論美國衰落與否，霸權的邊界卻已被荷莫茲海峽畫了出來。

伊朗 荷莫茲 哈瑪斯

延伸閱讀

美伊達成初步協議 將於瑞士簽署

美伊達成初步協議 伊朗戰爭相關大事記

美伊達成停戰架構協議 最終協議拚2個月內敲定

川普宣布「美伊達成終戰協議」伊朗最高國安會曝光部分內容

相關新聞

美伊永久終戰？以國是變數

美國總統川普多次食言美以伊停戰的訊息，終於在他八十大壽當天傳來美伊達成終戰協議的好消息。目前的氛圍有利正式協議的簽署，但是否真能維持永久仍充滿變數，而戰爭當事國之一的以色列即是一大變數。

美伊停戰協議真正意義：美國霸權受創

美伊協議談判出現重大突破，雙方正式宣布達成結束戰爭的初步框架協議，但諒解備忘錄尚未完成正式簽署；簽署儀式預定十九日在瑞士舉行。目前，美國與伊朗已就結束高強度戰爭達成「初步停戰框架」，雙方將停止軍事行動、重開荷莫茲海峽；美國解除對伊朗港口的海上封鎖，並以六十天的時間續談核計畫、制裁解除與安全安排。

校園投訴「數字遊戲」 掩蓋不住基層的怒吼

十五日立法院針對校事會議爭議召開公聽會。教育部官員拿出一份「漂亮的成績單」，宣稱今年修法後，投訴案件進入校事會議調查的比率，從八成多大幅降到二成二，藉此證明「新制有效」。現場的教師工會卻完全不埋單，強烈主張此制度是疊床架屋，應全面廢除。官方拿著數據沾沾自喜，對比基層教師滿腔的怒火與無力，形成了極度諷刺的平行時空。

讀者觀點／別讓情報窗口成為認知戰入口

近日國安局宣布設立「網路窗口」，鼓勵中國大陸民眾向我方提供情報。從情報工作角度言，廣開情報來源是合理做法；面對兩岸交流日益緊縮、大陸社會資訊透明度持續下降的現況，任何可能增加資訊來源的管道都有其積極意義。然情報工作的核心不只是蒐集資訊，更在於辨識、驗證與分析資訊；若缺乏足夠的研判能力，縱使有再多的情報來源，也可能成為誤導決策的陷阱。

家庭是教育第一道防線

韓劇「鐵拳教育」近日在台灣引發熱烈討論，劇中由政府設立「教權保護局」，以非常手段介入校園霸凌、親師衝突與教權失衡；許多觀眾看得痛快，也讓不少第一線教育工作者心有戚戚焉。它之所以引起共鳴，並不只是因為戲劇張力，重點是擊中了當前社會共同的不安。校園衝突升高、親師信任薄弱、孩子情緒失控，我們似乎愈來愈不知該如何好好處理關係，只能期待某種更強硬的力量出面收拾殘局。

校事會議案件少了 校園信任回來了嗎？

日前立法院舉行「解聘辦法」與「教師考核辦法」修正公聽會。教育部表示新制上路後，校事會議案件數已明顯下降，顯示改革「已有成效」；然對許多第一線教師而言，案件數下降固然值得關注，但更值得追問的是，校園裡的信任關係是否因此恢復？教師的焦慮是否因此減少？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。