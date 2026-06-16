美伊停戰協議真正意義：美國霸權受創

美伊協議談判出現重大突破，雙方正式宣布達成結束戰爭的初步框架協議，但諒解備忘錄尚未完成正式簽署；簽署儀式預定十九日在瑞士舉行。目前，美國與伊朗已就結束高強度戰爭達成「初步停戰框架」，雙方將停止軍事行動、重開荷莫茲海峽；美國解除對伊朗港口的海上封鎖，並以六十天的時間續談核計畫、制裁解除與安全安排。

協議暴露了美國軍事優勢與政治成果間的巨大落差。美以開戰時提出的最高目標，包括迫使伊朗政權更迭、停止核活動、交出高濃縮鈾、取消導彈計畫，以及切斷對真主黨、哈瑪斯、胡塞武裝的支持。就現有框架而言，這些目標幾乎都未完整實現。伊朗政權仍在、核能力沒有被徹底剷除、濃縮鈾可能留在境內稀釋，導彈與代理人問題則被排除或延後。華府取得的是伊朗承諾「不發展核武、暫停擴大核活動、恢復海峽通航」，並重返談判。

較合理的結論是，美國取得了戰術成果，卻未能把空中與海上優勢轉化為政治成果。伊朗雖承受領導層、軍事設施與經濟上的損失，卻沒有被迫投降，反而利用荷莫茲海峽迫使華府妥協。荷莫茲正是這場戰爭最重要的教訓，伊朗無法在常規戰場擊敗美軍，卻能利用飛彈、無人機、布雷與航道威脅，推升油價、航運保險和全球通膨。只要德黑蘭仍有能力干擾海峽，美國得到的便只是暫時通航，伊朗保留的卻是可反覆啟動的戰略槓桿。伊朗雖不是全面勝利，卻證明了中等國家只要掌握地理咽喉與足夠的承受能力，仍可限制霸權設定的戰爭目標。

協議的落實仍有多重風險。高濃縮鈾究竟在境內稀釋、封存，還是移出境外？凍結的資產如何釋放，是否與履約掛鉤？荷莫茲海峽究竟是自由通航，還是由伊朗與阿曼協調管理？此等均未完全釐清。以色列又不是協議締約方，任何一次空襲或代理人衝突，都可能撕裂停火。同時，川普必須面對國內政治反作用（期中選舉）；戰爭推升能源價格、通膨壓力、軍事支出，亦加深共和黨內部分歧。若解凍巨額的伊朗資產，卻換不到可驗證的核限制，川普將更難證明此安排比自己退出的二○一五年伊朗核協議更有效。

然把這場戰爭說成「美國帝國終結」仍屬誇張，美國依然掌握最強軍力、美元金融體系、科技網路、西方盟友資源。真正受創的不是美國霸權的全部，而是三個神話：空中優勢能迫使中等國家屈服、軍事打擊可自動轉化為政治秩序、以有限成本贏得戰爭。

美國沒有完全失去軍事力量，卻失去了「只靠軍力即能得到一切」的幻覺；伊朗雖沒有取得勝利，卻證明了自己不可能被低成本制伏。此停戰框架是戰場僵局、能源壓力、政治成本共同逼出來的妥協，而非誰的勝利。不論美國衰落與否，霸權的邊界卻已被荷莫茲海峽畫了出來。