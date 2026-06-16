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美伊永久終戰？以國是變數

聯合報／ 張光球／致理科大副教授（台北市）

美國總統川普多次食言美以伊停戰的訊息，終於在他八十大壽當天傳來美伊達成終戰協議的好消息。目前的氛圍有利正式協議的簽署，但是否真能維持永久仍充滿變數，而戰爭當事國之一的以色列即是一大變數。

川普挑起全球能源震盪的美以伊戰爭，眼看在短期內無法取得絕對勝利下，川普不得不與伊朗妥協，草草結束這場危害世人的鬧劇。如果照已曝光雙方諒解備忘錄的內容而言，在政治軍事上：美國尊重伊朗現有的政權，永久結束包括黎巴嫩在內的戰爭，撤離周邊軍隊，重啟荷莫茲海峽，伊朗遵守《核不擴散條約》。

在經濟上：暫停對伊朗石油及石化製品的制裁，並讓其取得國際金融資源，釋放遭凍結的二百四十億美元，盟國提供伊朗至少三千億美元的重建計畫。雖然停火條款都有前提條件，且尚有六十天的談判期，但川普無心戀棧，亟欲擺脫此燙手山芋，到頭來美國仍是最大輸家，打了一場辛酸莫名其妙的戰。

川普不但未能達成推翻伊朗神權政權，給予伊朗人民民主與自由，更未根除伊朗的核威脅，反而造成美國國內通貨膨脹，物價節節攀升，直接衝擊共和黨期中選舉。由此再次證明，川普不在乎他國是否民主，對伊核協議是炒冷飯，讓自己有台階下，因為伊朗在一九七○年代與歐巴馬總統時期，都已承諾不取得核武。為了盡快讓戰爭告一段落，川普繞過以色列，由巴基斯坦直接與伊朗達成停火協議，甚至嚴厲批評以國總理內唐亞胡是難搞之人，寧願得罪猶太大金主們，也力求設立停損點，由此可見美國對這次戰爭所付出的重大代價。

由於伊朗的飛彈計畫及其海外附屬組織，仍未列入停戰協議內，以色列絕對不會善罷甘休，在中東地區極有可能以小動作從中作梗，同時在美國發動猶太勢力施壓川普政府；尤其，如果內唐亞胡在東線無戰事的情況下，將面臨貪瀆的官司，再加上以國國內極端猶太教義派十分敵視回教徒，在在都是妨礙終戰的因素。此外，伊朗原有執政團隊被殲滅後，接班者多為年紀輕且大膽者，加上國內仇美、以情緒持續加溫，仍為中東和平埋下變數。

川普是一位務實的功利主義者，只打有把握的戰；一旦情勢改變，他會見風轉舵，並用虛幻的言詞美化自己的失誤。例如他揚言伊朗不贊成美國的核協議，美軍將再度攻擊德黑蘭，並暗示收取兩成的海峽保護費。川普選擇性記憶的功力考驗著世人的智慧，但給了當前的古巴一個對付美國的教材：只要能撐到美國失去耐心，就有籌碼與川普談判。至於台灣，應該也要從美伊終戰的協議過程中，學習如何在大國博弈中遊走才是。

伊朗 黎巴嫩 以色列

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