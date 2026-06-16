校園投訴「數字遊戲」 掩蓋不住基層的怒吼

十五日立法院針對校事會議爭議召開公聽會。教育部官員拿出一份「漂亮的成績單」，宣稱今年修法後，投訴案件進入校事會議調查的比率，從八成多大幅降到二成二，藉此證明「新制有效」。現場的教師工會卻完全不埋單，強烈主張此制度是疊床架屋，應全面廢除。官方拿著數據沾沾自喜，對比基層教師滿腔的怒火與無力，形成了極度諷刺的平行時空。

教育部官員說的數字，看在第一線老師眼裡，代表的依然是幾十個正被反覆折磨的靈魂。母數裡那兩百多件投訴案，每一件都持續消耗學校大量的行政量能。更荒謬的是，基層學校之所以不敢把荒唐的投訴擋下來，關鍵就在主管機關的「防衛性指導」；亦即，教育局處怕被民眾罵，只要有人投訴，就逼學校啟動調查；高層急著甩鍋，把壓力全丟給校方。結果教育部拿出來的政績與配套，竟然是辦研習、做問答懶人包和流程圖。老師在教室裡連惡意黑函都擋不住了，長官卻以為「幾張設計精美的圖卡」就能解決問題。

只要「零成本檢舉」的本質不變，校園裡就沒有真正的寧靜。現實是，家長一封投訴信，就能輕易啟動繁瑣的調查程序，把一個認真教書的老師折磨到身心俱疲；就算幾個月後查無實據，家長拍拍屁股走人，老師被踐踏的尊嚴也已灰飛煙滅。

在動輒得咎的泥淖裡，愈來愈多老師被迫走向「防衛性教學」；為了不被告、不被調查，大家學會了「退讓」，不要求、不糾正，只要不會出事就好。這條由上而下的「荒謬甩鍋鏈」，最終犧牲的，還是那些本來有機會被拉回正軌的孩子。

要徹底解決這個管教死局，教育部須停止玩弄數字遊戲，並正視工會訴求：全面廢除校事會議，讓案件回歸校內教評會與考核會機制，落實同儕專業審查。第一線的教育人員，最清楚管教的善意與專業邊界在哪裡；同時，主管機關必須有肩膀，建立明確的惡意投訴篩選暨免責機制，直接在前端拒絕不合理的濫訴，而不是把所有的陳情案都往學校一丟了事。

請長官們收起那些不痛不癢的流程圖，扛起該負的責任，把免於恐懼的教學環境還給基層。