校事會議案件少了 校園信任回來了嗎？

日前立法院舉行「解聘辦法」與「教師考核辦法」修正公聽會。教育部表示新制上路後，校事會議案件數已明顯下降，顯示改革「已有成效」；然對許多第一線教師而言，案件數下降固然值得關注，但更值得追問的是，校園裡的信任關係是否因此恢復？教師的焦慮是否因此減少？

沒有教師會反對淘汰真正不適任的同儕，我們也始終支持保障學生權益。然近年來，校園裡逐漸形成一種令人憂心的現象；原本可以透過親師溝通、行政協調或輔導機制處理的問題，愈來愈容易直接進入正式調查程序。「申訴」逐漸取代「溝通」，使校園裡原本建立在互信基礎上的教育關係開始出現裂痕。

對教師而言，最沉重的往往不是調查結果，而是調查過程。即使最終查無違失，數月的程序、反覆的說明與訪談，以及外界質疑的眼光，仍造成難以回復的心理壓力與專業傷害；這些「成本」很難因為一紙調查結果而完全消失。

此次修法新增案件分流、輔佐人制度，也排除了匿名檢舉。這些措施固然有其進步意義，但仍未真正觸及濫訴問題的核心：只要有人具名提出申訴，學校就必須投入大量時間與行政資源來處理；對於惡意投訴、反覆申訴、明顯失實的指控，現行制度卻缺乏相對應的責任機制。

更令人憂心的是，許多教師開始出現「防禦性教學」；一旦教育思維從「如何幫助學生進步」異化成「如何避免被申訴」，教師自然會減少「介入」、降低要求以避免衝突。看似降低個人「職業風險」，卻也削弱了教育應有的引導與陪伴功能，受到影響的終究還是學生。

教育的核心精神是信任與合作，學生權益與教師專業不應是對立的。

制度改革雖有其必要，但除了關注案件數是否下降，更應關心教師投入教育工作的積極性、校園有無互信、親師關係是否更加良性？如果教師的焦慮沒有減少、校園互信沒有恢復，那麼縱使案件數下降，也不過是用一塊紗布暫時遮蓋膿包而已。