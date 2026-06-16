快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議案件少了 校園信任回來了嗎？

聯合報／ 張瓊方／全教總副理事長（台北市）

日前立法院舉行「解聘辦法」與「教師考核辦法」修正公聽會。教育部表示新制上路後，校事會議案件數已明顯下降，顯示改革「已有成效」；然對許多第一線教師而言，案件數下降固然值得關注，但更值得追問的是，校園裡的信任關係是否因此恢復？教師的焦慮是否因此減少？

沒有教師會反對淘汰真正不適任的同儕，我們也始終支持保障學生權益。然近年來，校園裡逐漸形成一種令人憂心的現象；原本可以透過親師溝通、行政協調或輔導機制處理的問題，愈來愈容易直接進入正式調查程序。「申訴」逐漸取代「溝通」，使校園裡原本建立在互信基礎上的教育關係開始出現裂痕。

對教師而言，最沉重的往往不是調查結果，而是調查過程。即使最終查無違失，數月的程序、反覆的說明與訪談，以及外界質疑的眼光，仍造成難以回復的心理壓力與專業傷害；這些「成本」很難因為一紙調查結果而完全消失。

此次修法新增案件分流、輔佐人制度，也排除了匿名檢舉。這些措施固然有其進步意義，但仍未真正觸及濫訴問題的核心：只要有人具名提出申訴，學校就必須投入大量時間與行政資源來處理；對於惡意投訴、反覆申訴、明顯失實的指控，現行制度卻缺乏相對應的責任機制。

更令人憂心的是，許多教師開始出現「防禦性教學」；一旦教育思維從「如何幫助學生進步」異化成「如何避免被申訴」，教師自然會減少「介入」、降低要求以避免衝突。看似降低個人「職業風險」，卻也削弱了教育應有的引導與陪伴功能，受到影響的終究還是學生。

教育的核心精神是信任與合作，學生權益與教師專業不應是對立的。

制度改革雖有其必要，但除了關注案件數是否下降，更應關心教師投入教育工作的積極性、校園有無互信、親師關係是否更加良性？如果教師的焦慮沒有減少、校園互信沒有恢復，那麼縱使案件數下降，也不過是用一塊紗布暫時遮蓋膿包而已。

教育部 校園 立法院 教師

延伸閱讀

教育部秀數據稱「校事會議案量大減」 教團不埋單籲全面廢除

校事會議延燒 教團籲借鏡韓國強化第三方支援機制

濫訴、檢舉...女師身陷校事會議風暴 高市教育局出手接管調查

影／校事會議制度引發檢舉浮濫 立委提導入修復機制

相關新聞

讀者觀點／別讓情報窗口成為認知戰入口

近日國安局宣布設立「網路窗口」，鼓勵中國大陸民眾向我方提供情報。從情報工作角度言，廣開情報來源是合理做法；面對兩岸交流日益緊縮、大陸社會資訊透明度持續下降的現況，任何可能增加資訊來源的管道都有其積極意義。然情報工作的核心不只是蒐集資訊，更在於辨識、驗證與分析資訊；若缺乏足夠的研判能力，縱使有再多的情報來源，也可能成為誤導決策的陷阱。

家庭是教育第一道防線

韓劇「鐵拳教育」近日在台灣引發熱烈討論，劇中由政府設立「教權保護局」，以非常手段介入校園霸凌、親師衝突與教權失衡；許多觀眾看得痛快，也讓不少第一線教育工作者心有戚戚焉。它之所以引起共鳴，並不只是因為戲劇張力，重點是擊中了當前社會共同的不安。校園衝突升高、親師信任薄弱、孩子情緒失控，我們似乎愈來愈不知該如何好好處理關係，只能期待某種更強硬的力量出面收拾殘局。

校事會議案件少了 校園信任回來了嗎？

日前立法院舉行「解聘辦法」與「教師考核辦法」修正公聽會。教育部表示新制上路後，校事會議案件數已明顯下降，顯示改革「已有成效」；然對許多第一線教師而言，案件數下降固然值得關注，但更值得追問的是，校園裡的信任關係是否因此恢復？教師的焦慮是否因此減少？

校園投訴「數字遊戲」 掩蓋不住基層的怒吼

十五日立法院針對校事會議爭議召開公聽會。教育部官員拿出一份「漂亮的成績單」，宣稱今年修法後，投訴案件進入校事會議調查的比率，從八成多大幅降到二成二，藉此證明「新制有效」。現場的教師工會卻完全不埋單，強烈主張此制度是疊床架屋，應全面廢除。官方拿著數據沾沾自喜，對比基層教師滿腔的怒火與無力，形成了極度諷刺的平行時空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。