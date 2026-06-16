家庭是教育第一道防線

韓劇「鐵拳教育」近日在台灣引發熱烈討論，劇中由政府設立「教權保護局」，以非常手段介入校園霸凌、親師衝突與教權失衡；許多觀眾看得痛快，也讓不少第一線教育工作者心有戚戚焉。它之所以引起共鳴，並不只是因為戲劇張力，重點是擊中了當前社會共同的不安。校園衝突升高、親師信任薄弱、孩子情緒失控，我們似乎愈來愈不知該如何好好處理關係，只能期待某種更強硬的力量出面收拾殘局。

但現實世界沒有「教權保護局」的「超級英雄」。戲劇中的「鐵拳」可在幾十分鐘內解決衝突，真實的教育場景卻必須面對更漫長、更細緻，也更困難的修復工作。孩子受傷了、老師疲憊了、家長焦慮了，制度忙著調查、申訴、懲處、釐清責任；但在所有程序走完之後，關係是否真的修復了？孩子是否學會了尊重？家長是否看見了自己的焦慮？老師是否重新感受到支持？這些問題才是教育最深的困境。

近年校園霸凌與親師衝突之所以反覆成為社會焦點，不能只歸咎於某一方。孩子的失序行為，常是家庭壓力、同儕文化、社群環境、學校支持不足、成人情緒失衡交織後的結果。制度上當然需要清楚的界線與處理機制，但若把所有資源都放在事後懲處，卻忽略事前預防，我們就會不斷地在同一個破口上疲於奔命。

身為長期投入家庭教育與親職支持的工作者，筆者相信教育問題不能只在校園裡尋找答案。家庭是孩子最早學習情緒、界線、尊重與關係的地方；大人的狀態常是孩子理解世界的起點。若父母在壓力中失去覺察，孩子學到的可能是控制、逃避、攻擊；一旦大人無法好好說話，孩子也很難學會用語言處理衝突。校園事件表面上發生在學校，其問題根源卻早已在家庭與社會關係中累積。

「大人先覺察，孩子才會穩」，這不是把責任全推給父母；孩子需要的不是完美的大人，而是願意回頭看見自己情緒、願意調整互動方式、願意在衝突中陪孩子學習的大人；也不是要求每個家庭都沒有問題，而是當壓力來臨時，家庭仍有能力溝通、修復、求助與重新連結。

因此，面對校園霸凌與教權焦慮，台灣社會不能只期待更嚴厲的懲罰，也不能只用更多行政流程去保護任一方免於犯錯。我們需要把家庭教育從「有空才參加的講座」提升為社會支持系統的一環；學校須提供親師溝通與衝突調解資源，地方政府亦應強化家庭教育與心理支持網路。企業在推動ＥＳＧ與人才永續時，也應正視員工家庭壓力對下一代的影響。家庭穩，孩子才有力量；大人穩，老師與學校才不會孤軍奮戰。

「鐵拳教育」讓人看見社會對校園環境失序的憤怒，但憤怒之後，我們更需要回到問題源頭。真正能改變孩子的，不是戲劇裡一時痛快的拳頭，而是現實中一個又一個願意覺察、陪伴、修復的大人，孩子才不必在暴力與恐懼中成長。台灣教育需要的不是「超級英雄」，而是能支持老師、陪伴家庭的完善系統，這才是我們應從這部戲劇熱潮中收到的提醒。