讀者觀點／別讓情報窗口成為認知戰入口

近日國安局宣布設立「網路窗口」，鼓勵中國大陸民眾向我方提供情報。從情報工作角度言，廣開情報來源是合理做法；面對兩岸交流日益緊縮、大陸社會資訊透明度持續下降的現況，任何可能增加資訊來源的管道都有其積極意義。然情報工作的核心不只是蒐集資訊，更在於辨識、驗證與分析資訊；若缺乏足夠的研判能力，縱使有再多的情報來源，也可能成為誤導決策的陷阱。

近年大陸持續推動「媒體融合發展戰略」，官方媒體、地方媒體、網路平台等逐一納入統一管理架構，形成「中央廚房」模式；重大議題往往由中央統一設定論述方向，再透過各級媒體同步傳播。與此同時，中共對資訊發布與外流的管理也愈趨嚴格；過去研究者能透過地方報紙、內部刊物、學術討論、公開資料等觀察大陸社會變化，如今這些資訊來源已大幅萎縮。

此種變化帶來的重要影響是，外界能接觸到的大陸內部資訊，愈來愈多是官方願意公開、甚至刻意希望外界看到的內容。換言之，資訊並未減少，卻愈來愈難區分何者為真實訊號、哪些又是刻意塑造的訊號；對情報機關而言不只是蒐集問題，更是辨識問題。

更值得關注的是，台灣長期累積的中國大陸研究，也正面臨轉型與流失。過去台灣憑藉語言、文化、地理優勢，曾是國際上研究中國大陸的重要基地；許多國外學者都仰賴台灣學界，提供對大陸政治、經濟、社會發展等議題的觀察與分析。然近年來，深度田野研究與扎實的區域研究逐漸式微，媒體討論對岸，愈來愈傾向即時評論與未經證實的八卦口水；許多複雜的「中國問題」，被政論節目簡化為幾句結論，研究人才的培養也出現世代斷層。情報單位的蒐集、分析、研判能力亦不如往昔。

在這樣的背景下，國安局開放大陸民眾提供情報，固然可能增加訊息來源，但也必須正視風險；亦即，這項機制是否可能反過來成為對岸操作認知作戰的新管道？若大陸有意透過特定人士、假身分帳號、組織化方式等持續投放訊息，混入部分真實資料、摻雜虛假內容，恐提高我方辨識難度。

對情報機關而言，最危險的不是完全錯誤的資訊，而是摻雜真實成分、看似合理，卻導向判斷陷阱的訊息。歷史上許多情報失敗案例都顯示，問題往往不在缺乏資訊，卻是錯誤解讀資訊。蒐集能力擴張、分析能力若未同步提升，縱使資訊來源多、雜訊勢必也多。尤其面對高度重視資訊管理與認知作戰的對岸，更需要嚴密的交叉驗證與專業分析。

設立網路窗口應只是第一步，真正值得投入資源的，是重建台灣的中國大陸研究，培養熟悉大陸政治、社會、傳播運作的人才，強化情報分析與驗證能力。否則我們自以為獲得更多情報，實際上接收到的卻是對方意圖我們相信的故事；對國家安全而言，失去判讀能力遠比缺少情報來源更加危險。