詐騙毒品抓不完 問題不只在警力

六月十五日為一年一度的警察節，全台各警察機關循例，由高階長官與地方士紳們歡聚禮堂，舉辦頒獎及表揚活動；第一線基層員警如常巡邏查察，堅定守護轄區， 維持治安。

社會治安不好，詐欺案橫行、毒駕氾濫，警方承擔壓力，投入大量警力打詐、緝毒、執行各項專案；執法疲於奔命，照說理應壓制犯罪案件數，卻是治絲益棼未見成效。細究原因，在於社會安全機制生病了！一味怪責、要求警察，實非正本清源、對症下藥。

早年黑道爭地盤拚鬥，比較講求人情義理、有其「江湖規矩」；警察約制地下秩序亦為有效，社會治安相對良好。

隨著警方執法權力受限，黑幫人物為爭食不法利益，遇有爭端即無視法制，動輒開槍解決；台南學甲「八八槍擊案」震驚全國，事件牽扯地方政治派系的龐大光電利益，案情嚴重影響社會安寧秩序。

政府掃黑數十年，從「一清專案」至今，幫派違法有收斂嗎？只見黑金進化，隱身暗處持續違法、侵蝕民主政治，還轉頭指責「司法不公、遭受冤屈」；一些政治人物過往混跡幫派的違法事例，卻是不爭事實。

還有些所謂的地方「皇太子」惡行囂張，仗著家族從地方到中央的民代關係為非作歹，涉嫌毒品、擄人及傷害等案，受害民眾報案卻遭施壓「和解」，轄區警方把現行違法當沒事、未即時調查移送；受害人遭毆傷堅提告訴，警方卻推諉，不載入筆錄、把違法錄影帶證據視為無物，當一般糾紛處置，執法人員睜眼循私、黑白不分。

這些年，黑幫人物從事賭、色等特定行業，顧及警方上門查緝麻煩，且撈錢速度難符揮霍需求，故組織犯罪型態紛紛轉行斜槓，改為詐騙及毒品等勾當。

罪犯首腦藏於幕後，利誘司法、律師們涉入指導，設定違法斷點，利用跨國境網路電訊設施層層指揮犯罪行為，從事偏門生意卻低風險低成本；本小利重，撈得盆滿缽滿，警方即使窮盡努力查察，也難溯源並瓦解犯罪集團。

警察號稱維護治安機關，依法是司法協助角色，僅能在選定之街頭或公共場所攔查身分；犯案歹徒知曉，只要隱藏現行犯行或不露犯罪行跡，警察即不能強制查辦。

至於犯罪逮捕及科技偵查等權限，須由坐在辦公室裡的檢察官、法官及相關主管機關等同意始能執行，否則違法。治安不好，全怪給警察，公平嗎？

警察查辦違法，除極少數案犯收押在監；犯嫌被法院放人，或輕判後又犯案，就得再捉人。

犯罪再三發生，警方站在維安體制前端不斷查緝移送；後續司法審判及「教化」結果，相較作案歹徒所生危害，卻屢屢造成反效果，嚴重違反社會大眾認知與期盼。如此一來，警方即使捉再多歹徒，社會犯罪亂象也始終不得解決，這就是台灣治安問題的現況。

期待警察確實依法行政、有安全的工作環境，並能以有尊嚴及效益的方式執法、嚴正伸張公權力，有效維護國人生命財產安全。

祝賀全體警察節日快樂！