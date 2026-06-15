讀家觀點／預期心理不可怕 一窩蜂才可怕

假若您現在有購屋的需求，且預期房價未來會漲，是否急著辦貸款來買房子？若預期房價未來會跌，是不是想等一陣子再來撿便宜？ 這是人性理性的「預期心理」，稀鬆平常也沒有違法。

最近的「花生之亂」也是由這樣的「預期心理」起頭。去年國內花生產量因為颱風等因素大減、供不應求，價格相當高；另外，就未來美國「零關稅花生」的大量進口，農政官員一直安撫或誤導國內花生農，美國零關稅花生是跟進口自印度 、阿根廷、巴西等國的花生競爭，「對國產花生衝擊不大」。

花生農在此「預期心理」驅動下，當然「一窩蜂」同步擴大種植面積。根據農業部的統計資料顯示，今年一期作落花生的種植面積約五八一一公頃，較去年同期增加六九○公頃（約十三個百分點），導致產量顯著增加，花生農競相增產。甫進入採收期，開盤價每台斤卅餘元，比去年同期跌三成，創近十年新低。

此外，在花生需求方面，國內盤商與加工業者的看法，與農業部的說帖有很大的差異；業者預期未來台美對等貿易協定生效後，開放美國花生零關稅進口、並豁免「特別防衛措施」，屆時進口花生價格將大跌，市場供過於求，甚至業者基於龐大庫存壓力而不願收購，收購價勢必大跌。

然而，花生農與盤商、加工業者的理性「預期心理」，唯獨農政官員不懂。以「花生之亂」為例，農政官員強調美國花生還未進口，台美對等貿易協定也尚未生效，認為盤商刻意以不實謠傳打壓收購價，還耍大刀展開聯合稽查。

「預期心理」並不可怕，可怕的是當大家都有同樣的預期心理，且一窩蜂採取同步的行動，經濟泡沫化、價格崩盤等悲劇將如影隨形且無法避免，在台灣民粹環境下尤其嚴重。一六三七年荷蘭的「鬱金香狂熱」是歷史最早記載的泡沫經濟事件，主因在當時的鬱金香市場幾乎完全自由放任、缺乏管制，群眾一窩蜂競相採取同步的行動所致。

面對如此常見的生產過剩問題，農政官員幾乎都是兩手一攤毫無作為，導致鉅額公帑浪費。例如，二○二二年鳳梨價格大好，農民一窩蜂同步提早催花，導致二○二四年產期提前集中，造成嚴重供過於求、價格崩盤。當時竟有某農政首長像路人甲一樣，只說「覺得很遺憾」、「農民有錢賺就會拚」。

既然對美大幅開放進口是既定政策，農政官員應跳脫以往「增產」的鐵律迷思，負責任地從「減法」思維，加強施行農民生產管理登記制度，並寬列農產品受進口損害之救助基金或農業安定基金等，朝向減產、轉作，甚或離農離牧、開放「農地他用」等長期的產業結構調整方向前進。