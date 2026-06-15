戰略誤判 守土、抗中兩頭空

近日大陸海警宣布結束在台灣東部海域的「海上交通專項執法行動」，然ＥＥＺ相關爭議並未因此平息。

菲律賓外交部長表示，與日本間的海域畫界談判，仍有持續推進必要；美國則僅低調呼籲北京以和平方式解決紛爭，不見積極介入協調。未來各方角力恐怕更加激烈。

依照「聯合國海洋法公約」規定，海岸「相向」或「相鄰」國家之間，原本即得以協議劃定專屬經濟區與大陸礁層權利界限。

衡諸客觀地理位置，台灣北接日本與那國島，南鄰菲律賓巴丹群島。故日菲兩國是否具備上述海岸「相向」或「相鄰」條件？又能否跳過真正海岸相向、相鄰的台灣而自行畫界？法理上非無疑義。

正因此舉動機可議，與日菲素有領土紛爭夙怨的大陸，第一時間即將該畫界定調為非法侵犯中國領土主權，強勢展開執法巡查。

陸方解讀日菲意圖，係趁兩岸分治狀態瓜分中國海洋權益、利用軍事勾連在東海、南海、台海製造「三海聯動」態勢牽制中國，並阻撓中共打擊「台獨」的「區域拒止」作為，故中共回應迅速而激烈。參照過往共軍利用裴洛西訪台打破「台海中線」的經驗，不能排除大陸在台灣以東巡航「常態化」的可能性。

反觀我方自五月廿八日「日菲畫界聯合聲明」、大陸表態反對，拖到五月卅一日才由外交部表達「肯定」。後因措辭引發輿論反彈，始在本月二日改口，要求日菲談判過程不能損及台灣利益，並呼籲與我方直接協商。

賴政府前後態度猶豫反覆，更凸顯了身處夾縫、此刻尷尬面對「海上三國演義」的台灣，已陷入「抗中」與「守土」的戰略選擇困境。

外交與國安單位對日菲拒絕與我溝通，不但束手無策，卻一面用我與日菲都簽有漁業協定、兩國畫界「對台灣沒有約束力」等說詞安撫國內。甚至指控「日菲畫界談判有損我主權」之說，係對岸的「認知作戰」，並譴責大陸違反國際法入侵海域。民進黨政府「抗中」的積極性似乎高於「守土」。

出於和同屬第一島鏈的日菲維持友好關係，加上受民進黨固有意識形態，側重於「抗中」並不令人意外。然維護領海主權、漁民生計、相關海洋權益，原是不分黨派執政無可迴避的職責。

政府一味聚焦「抗中」，卻罔顧日菲過去欺凌我漁民的斑斑劣跡，又在應對侵權越界時軟弱無力，也讓對岸藉機取得進入台灣東部海域「執法」的正當性，並形成新常態，到頭來「守土」與「抗中」兩頭落空。

然若策略優先選擇「守土」，即應盡力捍衛國權與國格，嚴正與日菲交涉。例如宣布若畫界談判對象排除我國，則不予同意及承認，同時加強巡海護漁以反制。如此至少對內可團結凝聚共識、向漁民及國人交代，對外也可避免落人口實、授人以柄，降低中共插手機率。

樂觀看待，說不定還能憑藉著「民族大義」，取得與中國大陸協商解決的管道，讓日菲兩國因顧忌兩岸聯手而「知難而退」。

海委會主委管碧玲曾經誇口「海巡在、主權就在」，但是，倘無明確戰略目標，一旦畫界完成，日後再遇上大陸或日菲船艦侵門踏戶，試問我海巡弟兄是奉命「聯日（菲）抗中」？還是「聯中抗日（菲）」？還是不自量力「一打三」？又萬一高層誤判形勢導致海巡任務失利，則主權安在？