賴總統的「憲政狂妄症」

賴清德總統過去曾公開表示「中華民國是災難」，後又改稱「中華民國憲法是災難」。然真正值得全民深思的問題是，中華民國憲法最大的「災難」究竟是什麼？中華民國憲法最大的災難不在憲法本文，而在憲法增修條文的「總統有權無責」現象。

總統掌握行政院長任免權；大法官、監委、試委提名權，以及國防、外交、兩岸、國安決策權，甚至兼任執政黨主席，擁有龐大的政治權力，卻無須像閣揆一樣接受國會日常監督，也非常難以被彈劾或罷免，承擔相對的政治責任。總統權力集中、政治責任稀薄，正是中華民國憲政體制最大的災難！

賴清德不但未思考如何矯正此一制度缺陷，反而背信忘諾，違反他在二○一九年民進黨總統初選期間的公開宣示；亦即，他當選總統後將召集朝野協商推動修憲，並稱監察院的功能應移至立法院、考試院職權回歸行政院。然執政兩年多來，人民看到的不是他召集朝野協商從事「憲政改革」，而是利用憲政制度的缺陷縫隙擴張權力，使憲法災難進一步加深與擴大。

從臨床憲法學角度觀察，今日台灣憲政體制已出現值得警惕的病徵。首先，大法官提名爭議接連不斷；其次，遭立法院否決之檢察總長人選仍以代理方式掌權；再者，行政院對立法院通過之法律及預算，屢生不副署、不執行之爭議；監察院長長期缺位，考試院功能弱化，重要職務大量代理化；朝野協商逐漸被政治動員與全面對抗所取代。

總統權力失去制衡是一種憲政疾病，典型的症狀是總統的「憲政狂妄症」。總統權力不受節制、民主監督失效，總統遂產生「自己高於制度」而凌駕憲法的迷幻。憲法不再是國家根本大法，卻成為執政者任意玩法弄權的政治工具。此次監察委員提名案更將這種病象推向極致，提名陳永興為監察院長，尤其凸顯憲政矛盾。

陳永興長期投入台獨運動，曾多次主張建立台灣共和國，否定中華民國存在的正當性，如今卻接受被提名為監察院長。一個長期不認同中華民國的人，如何真誠維護中華民國憲法？如何監督全國公職人員忠誠守法？這已非政治立場問題，而是忠誠問題。

尤其，這次提名案應受審查的，不只是廿九位監委被提名人，而是賴清德的人事提名哲學；他提名的不是超然獨立之士，而是政治色彩鮮明之輩；不是監督權力者，而是與執政團隊關係密切之人。不但難以重建監察權公信力，更將加深社會對立；立法院有責任代表人民行使同意權、予以全部否決。

監察院職司監督權力，不可成為權力的延伸、成為總統及行政權的附庸；淪為憲政花瓶與政治工具的監察院，必使中華民國憲法災難進一步惡化。因此，面對此次監委提名案，立法院不僅要審查人選，更要捍衛憲政秩序。唯有拒絕執政者的「憲政狂妄症」繼續蔓延，重建責任政治與權力制衡機制，才能走出憲法增修條文導致的憲政體制困境，找回人民對民主憲政的信任。