大屋頂下／是國難更是國恥 不能武統與不應武統

台美中關係，川習會得出了「反對台獨」，鄭習會得出了「和平發展」。

「反對台獨／和平發展」應是維持台美中關係和平穩定的最佳思維與路徑。

先談反對台獨。習近平說，台獨與台海和平水火不容。川普則說：「現在那裡有人想推動台獨，是因為想打一仗，而且以為背後有美國支持。」

亦即，習川二人都認為「現在有人在搞台獨」，而兩人皆是反對台獨的。異口同聲，前所未聞。

兩人的矛頭當然是指向賴清德。賴清德玩的是「中華民國的現狀就是台獨」，但他應當說的卻是「依憲法一中，中華民國不是台獨，中華民國是反台獨的」。

如前所述，川習會及鄭習會皆「反對台獨」，則賴清德就成了主要及唯一的障礙。他若不說出「因為中華民國不是台獨／所以我反對台獨」，則「和平發展」也就接不下去了。

必須反對台獨才能和平發展，若要和平發展就須反對台獨。

再談和平發展。二○一八年，川普發動美中貿易戰後，美國將中國定位為「全方位系統性的唯一競爭對手」，走的是「修昔底德路線」；但如今在八年後川普接納了中國倡議的「建設性戰略穩定關係」，習近平亦稱「使美國再次偉大（ＭＡＧＡ）與中華民族偉大復興並行不悖」。這是美中關係和平發展。

至於兩岸關係，習近平說：「只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他的問題都可慢慢談。」可謂已將兩岸關係帶入「反獨／不武／緩統」的路徑，這是兩岸關係的和平發展。

以上美中關係與兩岸關係的和平發展，卻都卡在賴清德「主張台獨／反對九二共識」上；因此，他在破壞和平發展上是罪無可逭的，也是責無旁貸的。

賴清德的責任不必贅論，以下可談一談中共的角色。我想提出的角度是：中共應從現實上感知到不能武統，提升至在文明上認知到不應武統。

從不應武統談起。川普攪得人類文明崩解，摧毀世界和平，反襯出並提升了中國在維繫人類文明及世界和平的形象與地位。此時此際，又正值習近平將經二十一大進入第四任期的準備階段。面對全世界，中共應在國際角色上表現出可以對比並超越美國的形象，因此在兩岸關係上也應當有更加平穩與包容的表現與作為。

武統，不能面對世界，更不能面對兩岸。

中共二十大是在「厲害了，我的國」的氛圍下穿越的，對世界及對兩岸皆如此；但二十一大的世局已丕變，中共及習近平應改以「和平了，我的國／文明了，我的國」面對世界及兩岸。而且，不必將此視為改變戰略的權謀，而應當視為中國在境界躍升及角色躍升上的千古機遇。

「不應武統」，希望中南海在這四個字上，多駐目一秒鐘。

面對二十一大，這應是習近平的世界觀與兩岸觀。

這是中國新貌，也是新的習近平。

歷史在今天給了中國這個良機佳緣，不要失之交臂。

武統必使中國喪失這個歷史機遇。

再回過頭談不能武統。若是武統，以兩岸軍力懸殊應可得逞，此無懸念。但是，在此只提一個視角，若是志在必得，勢不能如俄烏戰爭早期，俄羅斯對民生設施及平民生命有所顧慮，打得拖泥帶水，沒完沒了；但中共恐也不能如以色列打加薩那樣形同屠殺。美國打伊朗，可以說「要伊朗淪為地獄／毀滅一個文明／打回石器時代」，難道中共也能說「寧可台灣不長草／也要解放台灣島」？

武統，要採普亭的「佛系打法」或採內唐亞胡的「加薩模式」？僅以此一視角論之，即知武統必不像是說的那樣簡單。

中共有人認為，統一台灣是中華民族偉大復與及習近平歷史定位的必要祭旗。然而，現在未見武統可以這麼說，但是一旦武統，若是台灣人大量流血，並因此也滅絕了中國五千年來唯一建立的民主政體中華民國；全世界會怎麼看待武統？中華民族會怎麼反省武統？全世界及中華民族會如何論定習近平的歷史定位？他是民族救星或是民族屠夫？

想一想真正流血的那一天，再來想一想能不能武統？應不應武統？

站在全體中華民族的立場，不能武統，更不應武統。

中華民國未亡於一九四九年，卻在民主及民生方面有舉世稱譽的成就而存續至今，這是兩岸中華民族應當共同敬畏的歷史天命議題。

這個天命議題，就是「中國往何處去」？這是「辛亥革命」要解決但迄未解決的問題。

早在一九七○年代，中共提出「一國兩制」，可說就是面對這個天命議題的第一步。兩制，一方面承認了「制度」的方向性及現實性的差異；另一方面甚至默認了台灣的制度有優異性，不能用大陸的制度覆蓋。這已是五十年前的見解，當年台灣尚未民主化繁榮化，何況今日再拿兩岸的「兩制」對比？

今日的中華民國承繼了孫中山三民主義的法統與道統，是全中華民族的歷史資產、現實資產、道德資產及文明資產。相對而言，中共仍是一個存在「白紙革命」的體制，也仍存在「脫馬入中」的轉型難題（脫離馬克思，回歸中國本位）。

在這樣的狀態下，中華民國的存在對「中華民族偉大復興／更好的中國」，皆是不可或缺的角色。因此，不能武統，不應武統。

古公亶父說：「殺民父子而君之，予不忍為也。」

嗜血武統，必是國難、民族之難，更是國恥、民族之恥。

本文主張：中共應從現實上感知到不能武統，提升至在文明上不應武統。

亦即將兩岸關係的終局解決方案定位在：為中華民族創造救贖，為人類文明建立典範。

武統，既是不能，也是不應。不武統，就必須和平發展。

最後，如何實踐川習會及鄭習會的「反對台獨／和平發展」？

美國方面，停止谷立言領唱「台灣地位未定論」、卻又睜眼瞎說賴清德「重申維持兩岸現狀」的陰陽操作。

中共方面，細思「不能武統／不應武統」的深意，維持「只要不搞台獨，其他的問題都可（與中華民國）慢慢談」的主旋律，將兩岸關係由「合理的過程」，心靈契合，和平發展，導向「改善之目的」。

台灣方面，「定錨中華民國／共構和平競合」。

賴清德方面，廢棄台獨黨綱。

看來，只有賴清德一個人做不到。