人惹的禍 廢監院非治本

針對總統府公布的第七屆監察委員提名名單，台北市長蔣萬安強烈不滿，大聲疾呼廢除監察院，建議立法院全數否決提名人選，凍結監察院運作；並強調這不是人選問題，而是監察院存廢問題。我一向反對廢除考、監兩院，因為問題不在制度，而是「人」。

我同意蔣市長的部分主張：立法院應全數否決提名人選、凍結監察院，因為從這份名單可以看到一個不適格的總統，他只想把監察院變成民進黨的附隨組織。但是我不同意廢除監察院，因為監察院淪為只打蒼蠅、不打老虎，不是制度的問題，而是大多數監委甘願淪為執政黨打手，將「公正、客觀、超越黨派」監委應有的崇高形象置諸腦後的結果。

如果監察院功能不彰就將之廢除，司法院、立法院也應該廢除，因為台灣人民普遍不相信司法是公正的，立法院的形象在人民心中更是等而下之。所謂「事在人為」，台灣政治領域出現的所有問題，歸根結底都是人的品格操守：戀棧「權力」甚於「正義」的大法官、「黨意」凌駕「全民利益」的監察委員、私心自用的民意代表，只要握有公權力者的「私利」重於「公義」，再好的制度也是枉然，所謂「徒法不足以自行」就是這個道理。

俗話說：「人在公門好修行」，因為政治人物的價值觀如果是先公後私或甚至公而忘私，絕對比一般人更能福國利民。可惜的是，政治人物禁不起名利誘惑，政治場域卑劣的人性橫行，貪婪、自私泛濫，所以公門反而成為作惡的最佳場所。積德還是造孽，繫於政治人物的一念之間。

當然，目前的政壇政客充斥、社會上功利價值觀瀰漫，期待「把黨派利益擺在人民利益之上」的總統，提名剛正不阿、大公無私的監察委員，顯然不切實際。因此現階段的權宜之計是立法院否決全部名單，並要求總統未來提名的大法官、監委、考試委員，必須經由政黨協商。

單一權力掌控提名權，權力擁有者理想上應「天下為公」，否則只能退而求其次，在制度或政策面採取制衡。如果修憲在當前政治情勢是mission impossible，以政黨協商的方式推舉大法官、監委、甚至中選會和ＮＣＣ委員，可能是解決朝野僵局的可行之方。

國父當年提出五權憲法，就是看到西方民主社會三權分立的弊端，所以將監察權獨立出來是為了避免立法權獨霸。事實上民主政治良窳的關鍵不在於分三權或五權，只要權力分立就可以防止獨裁；而政治人物的品格和人民的素養才是關鍵，所以這次監委提名，當然是人選問題！

如果人性永遠是不可靠的，我們只能倚賴制度的設計。總之，廢除監察院只是治標，而不是治本！