監察院「先凍待廢」才是好主意

總統府公布第七屆廿九位監委名單，有媒體評論「名單看似平衡，實則頗綠」，表面上兼顧各方代表性和平衡，其實是綠油油的一片，其中還有多人有黨產會、促轉會的背景；台北市長蔣萬安認為長年看到監察院淪為政爭打手的腐敗，建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，監察院「先凍再廢」，果真好主意？

監察院是孫文獨特的設計，比照中國歷朝御史制度，設置「言官」，除糾彈百官外，尚能諫言皇上，制度構想是不錯，但在威權結構下，我國數千年歷史，舉得出名字的錚錚然御史有幾位？何況現代的憲法設計，監察委員由總統提名，既蒙皇恩，當然效忠聖上，要監委反過來打執政黨的老虎，是否期待過高？

廢監察院不是新議題，從九○年代以來，民進黨一直是這樣的主張，但執政的國民黨抵死不從；台灣政治一向換了屁股就會換腦袋，民進黨執政先後也已十八年，監察院仍然屹立不搖，國民黨既然呼應民進黨一向的主張，藍綠難得共識，賴政府何不順勢而為？

蔣萬安呼籲廢監察院的主張，競選對手沈伯洋批評心不在台北，而且人事凍結違憲；其實首都市長心繫國政，也是自然，再說人事凍結，賴政府的人事凍結還少嗎？上從大法官、ＮＣＣ委員、中選會委員、檢察總長，下到公廣集團董事，通通都是「凍結中」。

監察院「先凍再廢」，不是沒有先例，一九九八年的「凍省」就是，凍省就是凍結台灣省長與省議會選舉，並將省政府的權力及業務大幅縮減或移轉給中央政府部會，省的地位轉變為行政院派出機關；其背景是九○年代台灣政治局勢大幅改變，中央民代與總統均直接民選，而省政府的實際管轄區域與行政院的職權有極大重疊，造成行政層級重疊、效率低落，而且民選省長變成最大割據的藩鎮，與民選總統可能出現權力衝突。

這種功能重疊的情況，是不是和現在立法院、監察院一樣，在三權分立的國家，並無監察院的設置，其功能都由國會執掌。

根據憲法及後續增修條文，監察院主要職權包括，彈劾權、糾舉權、糾正權、審計權、巡察權、調查權；講得白話一點，監察院實務上最常行使的職權是接受人民陳情、調查重大行政弊案、提出糾正案、彈劾違法失職官員，此外還透過審計部監督政府財政，部分監委還兼任國家人權委員會。

在監察權中，審計權可設立獨立機關，其餘功能可以完全移撥立法院來執掌，甚至裝飾性的國家人權委員會也可改隸立法院；從預算來看，監察院本院（不含審計部）的年度預算為十一點五億元，是五院中最少的，比獨立機關的中選會還低，顯示是可有可無的雞肋。

要廢監察院要經過修憲，以現在的政治氛圍，修憲當然是大工程，因此蔣萬安主張的「先凍再廢」，可改為「先凍待廢」，如同當年凍省時宋楚瑜的「請辭待命」，監察院可保留招牌，不設委員。