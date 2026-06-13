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莫讓監察院淪政黨的政治提款機

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

看著賴政府提滿廿九席監察委員的名單，以及在野黨痛批「政治分贓」的畫面，不禁感到一陣矛盾與無奈。

在野黨的批評並非毫無道理。回顧過去，民進黨長年高喊「廢除考監兩院」，認為這是疊床架屋、浪費納稅人血汗錢的「盲腸機關」。然而，從蔡前總統到現在的賴總統，執政後卻依然一次又一次把監委名額「提好提滿」。這種「在野喊廢除、在朝拿好拿滿」的作法，確實難逃自我打臉、說話不算話的質疑，也難怪會給外界一種分配政治資源的負面觀感。

但如果換個角度、站在務實憲政層面看，我們又不得不承認總統面臨兩難。在憲法尚未修改之前，提名監察委員就是總統無可迴避的憲法義務。如果賴總統為了兌現政見而堅持不提名，導致監察院停擺，屆時在野黨恐怕又會大罵總統「違憲」、「帶頭癱瘓國家機關」。不提名是違憲，提名又被罵雙標，這確實是執政者順了姑意、逆了嫂意的宿命。

說到底，這場每隔幾年就要上演一次的「監委爭議秀」，核心問題根本不在於這次提名了誰、或是哪個政黨有沒有推薦人選，而在於我們的憲政體制卡住了。

朝野政黨與其在媒體放話、互相指責對方是「政治分贓」或「刻意杯葛」，不如坐下來認真思考：如果大家都覺得監察院不合時宜，那為什麼不依循正常的修憲程序，徹底解決這個歷史包袱？

筆者認為，立法院在行使同意權時，不應流於意氣之爭。在野黨可以嚴格審查被提名人的專業度，刷掉不適任的人；總統也該展現誠意，提名專業、清廉、具社會名望的優秀人選，而非有爭議或政黨、意識形態強烈的人士。不要讓憲法義務變成執政者的遮羞布，更不要讓監察院淪為政黨的長久政治提款機。

監察院 民進黨 憲法

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