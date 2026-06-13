知己知彼 鄭麗文訪美彌足珍貴

國民黨主席鄭麗文先後訪問紐約和華府智庫，儘管民進黨和部分媒體一路唱衰，不過鄭麗文此行所獲得的經驗，對國民黨和鄭主席都彌足珍貴。

國民黨身為在野黨、缺乏行政資源，平日既缺少經費對內，遑論有餘力挹注涉外。鄭麗文上任至今，能與知名大學和多家智庫重新搭上線，這並非美國在台協會（ＡＩＴ）的積極安排，而是靠前駐美代表袁健生過往累積的信任感和長期耕耘的人脈。

美華盛頓特區有將近四百家各類型智庫，各有成立的宗旨和遊說目標，如再加上鄰近州，大華府地區的智庫總數更高達五百家，是具影響力的政治樞紐。若能進一步了解各智庫的背景，鄭麗文日後訪美仍大有可為。

觀察智庫連日對鄭麗文的評語，大多屬中性和理性，紐約「外交關係協會」研究員薩克斯與鄭麗文座談後表示，美國的普遍共識是繼續聚焦在「硬嚇阻」，且美國對中國國家主席習近平的對台善意沒有太多信心。鄭麗文訪問華府智庫史汀生中心和美國優先政策研究所，學者形容鄭麗文在國家層面處理美中台關係還是新手，但認為鄭麗文很努力要找到立足點。

鄭麗文此行面對美國學術界的定見和質疑，應以知己知彼的心態來考量；畢竟民進黨最樂見的，莫過於鄭麗文將美方政界和學者的意見棄如敝屣，正中下懷。