聽新聞
0:00 / 0:00

監委提名 看具體三標準

聯合報／ 邱子安／文字工作者（台北市）
波波漫畫 非報系
波波漫畫 非報系

總統府日前發布監委提名，國民黨稱有黨團等程序要考量，民眾黨似不會同意。近年監院績效令人失望、不符憲政角色，不過該院畢竟有其難以取代的憲政任務。審議人事同意，還是有標準可提出。從當下情況，可有三個非常具體的標準：被提名人願不願意彈劾行政院長卓榮泰的不副署違憲行為？對其他憲法機關有無正確認知，願勇於捍衛憲政、不該干涉時謹守分寸？本身有無違法失職，廉正性不足？

過去，監院曾彈劾賴總統擔任台南市長時抗拒不赴議會的違憲行為，前監委仉桂美領銜彈劾，捍衛憲政，最終判決申誡。日前立法院才完成賴清德的彈劾表決，理由之一就是違憲不公布法律。為保障多數統治的民主政治法理、也為貫徹立法權意志，監委同意人事案第一題當直接詢問：上任後是否會彈劾卓榮泰的不副署？只要不願承諾，就無同意空間。

我國監院的糾彈權範圍極廣，大至毀憲亂政、小至基層公務人員服務禮節，拍蠅打虎，均不偏廢。現行法律多處都規定憲政權力遭其他機關侵害，監院啟動糾彈來處理，例如考試權（違法任用、集體或個別保障決定）、財政紀律違法（前瞻預算進度列管、各級政府舉債超額未依法償還）、違背審計機關的通知、地方行政首長違法失職。立法院延續此精神，違背立法權的質詢調查聽證等，移送監察院調查，卻遭宣判違憲；違憲審查訴訟時，即將卸任的現任監委還頻頻助拳。被提名人對此是否有不同於前人的認知，還是樂於與行政權狼狽為奸，架空立法監督？

前監察院長陳菊曾被部分立委及媒體批評施壓審計部，監察院中立性如今飽受社會質疑，如今被提名人會不會為黨派立場護航，不該干涉時卻干涉？

監委職權是調查、糾正、彈劾行政不法，自身若不法當然玷汙憲政。監察院曾爆違規使用公務車，看似事小卻已傷害監院名聲；涉及公務車案、卻又被監院自家以院會道歉輕輕放下的王榮璋被提名為副院長，豈不一大笑話？

監委 仉桂美 卓榮泰

延伸閱讀

府提滿29人監委名單 在野批政治分贓

藍白批主張廢監院卻提名顯矛盾 綠讚陳永興超越黨派

蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

賴總統提名監委 藍：本於職責嚴加審查

相關新聞

讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

民代：可原則開放機車免強制待轉

是否全面開放機車免強制待轉？交通部最新說法維持「因地制宜」，不過，以筆者兩屆台北市議員一共爭取開放四十六個三車道以上機車免強制待轉的經驗，中央主管機關立場稍嫌保守，應可更宏觀更積極來看待。

防制毒駕 刑責必須重到有感

桃園日前發生疑似毒駕拒檢逃逸，嫌犯高速狂飆，最終撞死兩名正在等紅燈的無辜民眾，自己也傷重不治。這起悲劇再次提醒我們：毒駕不是一般交通違規，而是嚴重的公共安全危機。

毒駕上路再攔檢 慢半拍

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

知己知彼 鄭麗文訪美彌足珍貴

國民黨主席鄭麗文先後訪問紐約和華府智庫，儘管民進黨和部分媒體一路唱衰，不過鄭麗文此行所獲得的經驗，對國民黨和鄭主席都彌足珍貴。

莫讓監察院淪政黨的政治提款機

看著賴政府提滿廿九席監察委員的名單，以及在野黨痛批「政治分贓」的畫面，不禁感到一陣矛盾與無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。