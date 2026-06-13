監委提名 看具體三標準

總統府日前發布監委提名，國民黨稱有黨團等程序要考量，民眾黨似不會同意。近年監院績效令人失望、不符憲政角色，不過該院畢竟有其難以取代的憲政任務。審議人事同意，還是有標準可提出。從當下情況，可有三個非常具體的標準：被提名人願不願意彈劾行政院長卓榮泰的不副署違憲行為？對其他憲法機關有無正確認知，願勇於捍衛憲政、不該干涉時謹守分寸？本身有無違法失職，廉正性不足？

過去，監院曾彈劾賴總統擔任台南市長時抗拒不赴議會的違憲行為，前監委仉桂美領銜彈劾，捍衛憲政，最終判決申誡。日前立法院才完成賴清德的彈劾表決，理由之一就是違憲不公布法律。為保障多數統治的民主政治法理、也為貫徹立法權意志，監委同意人事案第一題當直接詢問：上任後是否會彈劾卓榮泰的不副署？只要不願承諾，就無同意空間。

我國監院的糾彈權範圍極廣，大至毀憲亂政、小至基層公務人員服務禮節，拍蠅打虎，均不偏廢。現行法律多處都規定憲政權力遭其他機關侵害，監院啟動糾彈來處理，例如考試權（違法任用、集體或個別保障決定）、財政紀律違法（前瞻預算進度列管、各級政府舉債超額未依法償還）、違背審計機關的通知、地方行政首長違法失職。立法院延續此精神，違背立法權的質詢調查聽證等，移送監察院調查，卻遭宣判違憲；違憲審查訴訟時，即將卸任的現任監委還頻頻助拳。被提名人對此是否有不同於前人的認知，還是樂於與行政權狼狽為奸，架空立法監督？

前監察院長陳菊曾被部分立委及媒體批評施壓審計部，監察院中立性如今飽受社會質疑，如今被提名人會不會為黨派立場護航，不該干涉時卻干涉？

監委職權是調查、糾正、彈劾行政不法，自身若不法當然玷汙憲政。監察院曾爆違規使用公務車，看似事小卻已傷害監院名聲；涉及公務車案、卻又被監院自家以院會道歉輕輕放下的王榮璋被提名為副院長，豈不一大笑話？