聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

聯合報／ 游毓蘭／前立法委員（台北市）

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

《公職人員選舉罷免法》在二○二三年倉促通過排黑條款，表面上是為了淨化政治，實際上卻因不分青紅皂白、輕重緩急，一刀切地剝奪人民參政權，不僅有違比例原則，也動搖了法治國信賴基礎。這樣的制度猶如竭澤而漁，為了捕魚，不惜以毒藥或炸藥將整池魚一網打盡；看似強力排黑，實則可能誤傷制度本身。

台南市議員王家貞就是最具代表性的案例。她擔任議員期間因助理薪資申報爭議案件，法院在二○二三年四月判決得「易科罰金」或「緩刑兩年，並向公庫支付十萬元」。依當時選罷法規定，「受緩刑宣告者，不在不得參選之列」。因此，已經決定參選立委的王家貞，依據專業法律意見，選擇最有利的「緩刑並繳納十萬元」方案。孰知，立法院於五月通過新排黑條款並火速於六月施行，其中新增規定，凡「緩刑期間」一律不得登記為候選人。

結果是，她在判決時仍合法可參選的選擇，卻在法律修正後，突然變成不得參選的理由，此等與法治國家核心原則大相逕庭的荒謬情節，就在台灣上演。

人的理性選擇，必然依據「行為時」的法律規範作出判斷。王家貞與所有公民一樣，是基於當時法律仍保障緩刑者參選的前提，才作出接受緩刑的選擇。誰能預料在行為與判決皆已確定後，法律竟突然改變，對既已完成的合法選擇施加新的不利益？

從王家貞的個案即可看出，當年大張旗鼓通過的排黑條款，確實存在高度違憲疑慮，既可能違反罪刑法定原則，再則是比例原則的失衡。合理的排黑制度，應該精準而非濫用。對貪汙、賄選、洗錢、詐騙等直接危害公共廉潔的犯罪，維持嚴格限制，社會自無異議；但對過失犯罪或與公共廉潔無直接關聯的案件，則不宜一概排除。唯有區分類型、衡量比例，才能既維護政治廉潔，也守住民主權利。

有媒體稱這次的修法是高虹安條款，平心而論，放寬緩刑或易刑不得參選的限制，是較符合憲法精神的修正；且真正的考驗不在於是否放寬，而在於能否徹底擺脫「因人設事」的政治慣性。

法治不在於嚴苛，在於精準；不在於情緒，在於比例。唯有回歸制度理性，拒絕因人設事，才能讓法律成為人民的依靠，而不是政治鬥爭的工具。

選罷法 王家貞 政治

延伸閱讀

高虹安條款過了！立院三讀修正選罷法 受緩刑或易服社會勞動可參選

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安：勿過度政治解讀

選罷法修正案協商破局 高虹安條款今三讀闖關

高虹安條款三讀通過 范雲點3大問題：民眾黨司馬昭之心

相關新聞

讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

民代：可原則開放機車免強制待轉

是否全面開放機車免強制待轉？交通部最新說法維持「因地制宜」，不過，以筆者兩屆台北市議員一共爭取開放四十六個三車道以上機車免強制待轉的經驗，中央主管機關立場稍嫌保守，應可更宏觀更積極來看待。

防制毒駕 刑責必須重到有感

桃園日前發生疑似毒駕拒檢逃逸，嫌犯高速狂飆，最終撞死兩名正在等紅燈的無辜民眾，自己也傷重不治。這起悲劇再次提醒我們：毒駕不是一般交通違規，而是嚴重的公共安全危機。

毒駕上路再攔檢 慢半拍

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

知己知彼 鄭麗文訪美彌足珍貴

國民黨主席鄭麗文先後訪問紐約和華府智庫，儘管民進黨和部分媒體一路唱衰，不過鄭麗文此行所獲得的經驗，對國民黨和鄭主席都彌足珍貴。

莫讓監察院淪政黨的政治提款機

看著賴政府提滿廿九席監察委員的名單，以及在野黨痛批「政治分贓」的畫面，不禁感到一陣矛盾與無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。