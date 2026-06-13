讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

《公職人員選舉罷免法》在二○二三年倉促通過排黑條款，表面上是為了淨化政治，實際上卻因不分青紅皂白、輕重緩急，一刀切地剝奪人民參政權，不僅有違比例原則，也動搖了法治國信賴基礎。這樣的制度猶如竭澤而漁，為了捕魚，不惜以毒藥或炸藥將整池魚一網打盡；看似強力排黑，實則可能誤傷制度本身。

台南市議員王家貞就是最具代表性的案例。她擔任議員期間因助理薪資申報爭議案件，法院在二○二三年四月判決得「易科罰金」或「緩刑兩年，並向公庫支付十萬元」。依當時選罷法規定，「受緩刑宣告者，不在不得參選之列」。因此，已經決定參選立委的王家貞，依據專業法律意見，選擇最有利的「緩刑並繳納十萬元」方案。孰知，立法院於五月通過新排黑條款並火速於六月施行，其中新增規定，凡「緩刑期間」一律不得登記為候選人。

結果是，她在判決時仍合法可參選的選擇，卻在法律修正後，突然變成不得參選的理由，此等與法治國家核心原則大相逕庭的荒謬情節，就在台灣上演。

人的理性選擇，必然依據「行為時」的法律規範作出判斷。王家貞與所有公民一樣，是基於當時法律仍保障緩刑者參選的前提，才作出接受緩刑的選擇。誰能預料在行為與判決皆已確定後，法律竟突然改變，對既已完成的合法選擇施加新的不利益？

從王家貞的個案即可看出，當年大張旗鼓通過的排黑條款，確實存在高度違憲疑慮，既可能違反罪刑法定原則，再則是比例原則的失衡。合理的排黑制度，應該精準而非濫用。對貪汙、賄選、洗錢、詐騙等直接危害公共廉潔的犯罪，維持嚴格限制，社會自無異議；但對過失犯罪或與公共廉潔無直接關聯的案件，則不宜一概排除。唯有區分類型、衡量比例，才能既維護政治廉潔，也守住民主權利。

有媒體稱這次的修法是高虹安條款，平心而論，放寬緩刑或易刑不得參選的限制，是較符合憲法精神的修正；且真正的考驗不在於是否放寬，而在於能否徹底擺脫「因人設事」的政治慣性。

法治不在於嚴苛，在於精準；不在於情緒，在於比例。唯有回歸制度理性，拒絕因人設事，才能讓法律成為人民的依靠，而不是政治鬥爭的工具。