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防制毒駕 刑責必須重到有感

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

桃園日前發生疑似毒駕拒檢逃逸，嫌犯高速狂飆，最終撞死兩名正在等紅燈的無辜民眾，自己也傷重不治。這起悲劇再次提醒我們：毒駕不是一般交通違規，而是嚴重的公共安全危機。

吸毒本已違法，吸毒後仍開車上路，無異於把車輛變成移動凶器；若處罰過輕，不僅難以嚇阻，也會讓守法民眾失去安全感。但重罰毒駕目的不在報復，而在預防。毒品會影響判斷力、反應力與控制能力，對這類高度危險行為，刑責必須重到有感，才能發揮警惕作用。

防制毒駕不能只靠加重刑責。毒駕車輛既然是犯罪工具，依法沒入值得支持，但沒入不必等於銷毀，可由國家依法拍賣，所得挹注交通安全、毒品防制、被害人扶助及戒癮治療。

此外，單純吊銷駕照不足以防堵毒駕。因此，防制毒駕不能只管駕駛人，也要管車輛來源。租車市場尤其應納入防制機制，對曾有毒駕、酒駕重大紀錄者，應限制或提高審查門檻。

根本的問題仍在毒品來源。沒有毒品，就沒有毒駕。政府應從製毒、販毒、網路銷售及跨境走私等源頭全面打擊；對新興毒品也應加速列管，不讓毒販永遠跑在法律前面。

毒駕防制也不能忽略教育與家庭，學校應及早建立反毒與交通安全觀念；家長也應多關心子女交友、生活作息與網路接觸內容。當吸毒人口減少，毒駕自然也會降低。

毒駕害人害己，毀掉的是一個個家庭。真正有效的防制，必須結合重罰、沒入車輛、租車管理、乘客責任、源頭緝毒與反毒教育。政府應讓毒品不易取得、毒駕不敢上路，悲劇才不致一再重演。

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