聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕上路再攔檢 慢半拍

聯合報／ 范振家／大學兼任教師（高雄市）

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

毒駕必須嚴格取締。但若政策思維只剩加強路檢、增加查獲量、公布績效，便可能陷入危險循環：執法壓力愈高，部分毒駕者因持毒、毒駕、通緝或前科壓力，更可能拒檢逃逸；逃逸愈多，市區追逐與衝撞風險愈高。表面看是積極執法，實際上卻可能把風險轉嫁給一般用路人。

重要的是，毒駕不是問題起點，而是毒品治理失靈後在道路上的終端爆炸。當社會只關注警方是否攔查、刑責是否夠重時，更該追問：依托咪酯從哪裡來？為何能快速流入市場？根據食藥署統計，依托咪酯從一一二年檢出廿二件，一一三年暴增至兩千七百餘件，去年更逾兩萬件。這不是單純吸毒人口增加，而是成熟供應鏈已經形成。

許多人把問題歸咎於電子煙，但電子煙只是載具；真正核心是毒品原料與供應鏈管理失控。許多新興毒品的關鍵化學原料本身未必列管，可合法進口，甚至具有醫療、化工或研究用途；問題不在原料是否合法，而在主管機關是否掌握誰進口、進多少、用途為何、最後流向何處。若原料可以合法進來，電子煙載具容易取得，網路平台持續販售，最後再由警方在路口攔車抓毒駕，根本是把反毒工程倒過來做。

政府應建立高風險原料清單、異常進口預警、用途申報查核與跨部會流向監控平台，讓毒品在尚未製成煙彈前就被攔截，而不是等到流入校園、街頭與方向盤後才亡羊補牢。

許多國家已將新興毒品前驅物管理提升至國安議題，日本透過海關、警察與衛生部門整合監控；東南亞也在國際合作下建立區域原料監管與情資交換平台。反觀台灣，近年跨境司法互助與犯罪情資合作能量下降，當犯罪集團跨境合作、洗產地、換路線，政府卻仍把主要精力放在末端路檢與專案掃蕩。這種治理模式看似有力，實則被動防守。警方再努力，也不可能靠攔車解決整條跨國供應鏈。

更諷刺的是，政府最熱中的往往是績效式執法。專案掃蕩有畫面，查獲件數有數字，移送人數可交代成果；至於原料流向管理、跨境情資合作、檢驗制度改革、戒癮治療與再犯防制等重要卻耗時的工程，因為沒有立即掌聲，也不易轉化為亮眼政績，往往被擺在次要位置。

毒駕肇事，是毒品治理失敗後的終端爆炸；警方大執法，只是爆炸後的現場清理。真正有效的反毒，必須讓原料進不來、流向藏不住；否則再多查獲數字，也未必代表更安全的社會，反而可能讓無辜民眾成為績效式治理的受害者。

毒品 壓力 毒駕

延伸閱讀

修法嚴懲…警促沒入毒駕車輛增加痛感

聯合報社論／兩岸共打機制雪崩，成喪屍煙彈氾濫幫凶

阻止毒駕 單靠重罰還不夠

喪屍煙彈氾濫…半個月查獲188青少年涉毒 國教盟籲補足3大缺口

相關新聞

讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

民代：可原則開放機車免強制待轉

是否全面開放機車免強制待轉？交通部最新說法維持「因地制宜」，不過，以筆者兩屆台北市議員一共爭取開放四十六個三車道以上機車免強制待轉的經驗，中央主管機關立場稍嫌保守，應可更宏觀更積極來看待。

防制毒駕 刑責必須重到有感

桃園日前發生疑似毒駕拒檢逃逸，嫌犯高速狂飆，最終撞死兩名正在等紅燈的無辜民眾，自己也傷重不治。這起悲劇再次提醒我們：毒駕不是一般交通違規，而是嚴重的公共安全危機。

毒駕上路再攔檢 慢半拍

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

監委提名 看具體三標準

總統府日前發布監委提名，國民黨稱有黨團等程序要考量，民眾黨似不會同意。近年監院績效令人失望、不符憲政角色，不過該院畢竟有其難以取代的憲政任務。審議人事同意，還是有標準可提出。從當下情況，可有三個非常具體的標準：被提名人願不願意彈劾行政院長卓榮泰的不副署違憲行為？對其他憲法機關有無正確認知，願勇於捍衛憲政、不該干涉時謹守分寸？本身有無違法失職，廉正性不足？

知己知彼 鄭麗文訪美彌足珍貴

國民黨主席鄭麗文先後訪問紐約和華府智庫，儘管民進黨和部分媒體一路唱衰，不過鄭麗文此行所獲得的經驗，對國民黨和鄭主席都彌足珍貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。