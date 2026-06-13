毒駕上路再攔檢 慢半拍

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

毒駕必須嚴格取締。但若政策思維只剩加強路檢、增加查獲量、公布績效，便可能陷入危險循環：執法壓力愈高，部分毒駕者因持毒、毒駕、通緝或前科壓力，更可能拒檢逃逸；逃逸愈多，市區追逐與衝撞風險愈高。表面看是積極執法，實際上卻可能把風險轉嫁給一般用路人。

重要的是，毒駕不是問題起點，而是毒品治理失靈後在道路上的終端爆炸。當社會只關注警方是否攔查、刑責是否夠重時，更該追問：依托咪酯從哪裡來？為何能快速流入市場？根據食藥署統計，依托咪酯從一一二年檢出廿二件，一一三年暴增至兩千七百餘件，去年更逾兩萬件。這不是單純吸毒人口增加，而是成熟供應鏈已經形成。

許多人把問題歸咎於電子煙，但電子煙只是載具；真正核心是毒品原料與供應鏈管理失控。許多新興毒品的關鍵化學原料本身未必列管，可合法進口，甚至具有醫療、化工或研究用途；問題不在原料是否合法，而在主管機關是否掌握誰進口、進多少、用途為何、最後流向何處。若原料可以合法進來，電子煙載具容易取得，網路平台持續販售，最後再由警方在路口攔車抓毒駕，根本是把反毒工程倒過來做。

政府應建立高風險原料清單、異常進口預警、用途申報查核與跨部會流向監控平台，讓毒品在尚未製成煙彈前就被攔截，而不是等到流入校園、街頭與方向盤後才亡羊補牢。

許多國家已將新興毒品前驅物管理提升至國安議題，日本透過海關、警察與衛生部門整合監控；東南亞也在國際合作下建立區域原料監管與情資交換平台。反觀台灣，近年跨境司法互助與犯罪情資合作能量下降，當犯罪集團跨境合作、洗產地、換路線，政府卻仍把主要精力放在末端路檢與專案掃蕩。這種治理模式看似有力，實則被動防守。警方再努力，也不可能靠攔車解決整條跨國供應鏈。

更諷刺的是，政府最熱中的往往是績效式執法。專案掃蕩有畫面，查獲件數有數字，移送人數可交代成果；至於原料流向管理、跨境情資合作、檢驗制度改革、戒癮治療與再犯防制等重要卻耗時的工程，因為沒有立即掌聲，也不易轉化為亮眼政績，往往被擺在次要位置。

毒駕肇事，是毒品治理失敗後的終端爆炸；警方大執法，只是爆炸後的現場清理。真正有效的反毒，必須讓原料進不來、流向藏不住；否則再多查獲數字，也未必代表更安全的社會，反而可能讓無辜民眾成為績效式治理的受害者。