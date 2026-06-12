變調校園 教師無奈「早退」

世界盃足球賽今在北美三國揭幕，然而開賽前後，球場外的風波已足以讓人忘記綠茵場上的精彩。索馬利亞裁判阿爾坦在抵達邁阿密機場時遭美國拒絕入境，痛失執法世界盃的機會，成為非洲大陸史上最遺憾的缺席之一。伊朗國家隊則因多名官員未能取得美國簽證，不得不將訓練基地遷至墨西哥的蒂華納。聯合國人權事務高級專員圖爾克公開發聲，要求美國對現行移民政策進行大幅重新檢討，認為國族偏見的疑慮已令本屆賽事蒙上陰影。

2026-06-12 00:00