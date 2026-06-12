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變調校園 教師無奈「早退」
在學校擔任輔導主任的好友突然在社群媒體發文：「在這個學校服務了廿九年，是時候結束了！」打電話關心，他說：「太累了，撐不下去了」。
五十二歲的他，距離五十八歲領月退俸還有六年，他卻選擇退休。擁有博士學位的他，完全不戀棧現有的位置，也不想更上一層樓擔任校長。他說，十幾年前與我一起奮戰的日子，是他覺得最快樂、也最有成就感時。
那兩年，我在學校擔任生輔組長，和輔導室相依為命，我們一起去探訪中輟生、處理性平案件，關懷偏差學生。但十幾年來隨著少子化趨勢、教官退出校園，再加上恐龍家長愈來愈多，輔導室的同仁受不了、一個個離開。他除了要處理學生申訴，還要輔導教師的心理壓力；原本的專業熱情逐漸被無力感與倦怠感消耗殆盡，最後他也因為承受不住而提早離開校園。
事實上校園已經在改變，但教育部依舊未能正視教師的職場環境，以致於愈來愈多的教師寧可提早離退，也不願等到可以領取月退俸時才退休。筆者建議，教育部應輔導晤談提早離退的教師、找出問題，對症下藥，避免問題持續惡化下去。
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