聽新聞
0:00 / 0:00

飛來的課桌椅 心理諮商擋得住？

聯合報／ 陳吳煜／高中教師（新北市）

十一日聯合報載，兩年內有八十九所學校通報學生攻擊老師，甚至有學校超過十次。近年學生攻擊師長的荒謬亂象層出不窮，例如台北市高中生對老師連揮數拳、吐口水；餐飲實習學生直接拿椅子砸向老師；還有老師遇到學生拿美工刀突襲、或在廁所被圍毆。甚至更有老師出於本能防衛、推開惡作劇的學生，事後卻因「讓學生受傷」而被記申誡。

教室早已不是單純傳道授業的場域，而是格鬥場！讓人心寒的不只是師長肉體上的傷，調查報告提到，有四十三所學校的家長在孩子動手打人後，反過來指責受傷的老師「應檢討」，這就是現在校園「有責無權」的真實寫照。

為了不在課堂上被情緒失控的學生當成沙包，也不想應付家長零成本的惡意投訴，老師只能集體走向被動的「防衛式教學」；不要求、不糾正，只要撐過上課時間。面對那些拳頭和黑函，消極退讓成了老師能活下去的唯一選項。

面對校長協會呼籲制定「教育人員專法」，並點出那筆少得可憐、看診沒滿三次還請不到的三千元慰問金，教育部官員的標準答案永遠是「我們有員工協助方案，可以申請心理諮商」，這根本是在第一線人員傷口上撒鹽。心理諮商專線擋不住飛過來的課桌椅，也找不回老師被踐踏的尊嚴。長官們與其坐在辦公室裡，發布那些不痛不癢的輔導原則，不如親自到基層聽聽老師的心聲，看看究竟要還給老師哪些管教手段才有效。

近來韓劇「鐵拳教育」在教育圈爆紅，大家不只看著劇中主角用拳頭反制校園霸凌，更看到教育主管機關官員扮演著基層教師的後盾。戲劇熱潮反映的是體制把老師逼到了無路可退的死角。請執政者收起那些空洞的心理支持口號，拿出魄力重建校園的安全底線；別讓那些還願意站在講台上挨打的老師，連最後一絲的熱情甚至生命都賠進去。

教育部 心理諮商 老師 霸凌

延伸閱讀

遭突襲本能防衛 老師記申誡

神劇「鐵拳教育」揭校園失序慘況 他曝教師心聲：失去尊嚴教育也會受傷

【重磅快評】「鐵拳教育」裡的教保局 可能出現在台灣嗎？

校園暴力 學生打老師 2年89校回報

相關新聞

變調校園 教師無奈「早退」

在學校擔任輔導主任的好友突然在社群媒體發文：「在這個學校服務了廿九年，是時候結束了！」打電話關心，他說：「太累了，撐不下去了」。

飛來的課桌椅 心理諮商擋得住？

十一日聯合報載，兩年內有八十九所學校通報學生攻擊老師，甚至有學校超過十次。近年學生攻擊師長的荒謬亂象層出不窮，例如台北市高中生對老師連揮數拳、吐口水；餐飲實習學生直接拿椅子砸向老師；還有老師遇到學生拿美工刀突襲、或在廁所被圍毆。甚至更有老師出於本能防衛、推開惡作劇的學生，事後卻因「讓學生受傷」而被記申誡。

阻止毒駕 單靠重罰還不夠

近期毒駕肇事案件層出不窮，近三年內的毒駕數量驚人翻倍，引發社會大眾強烈的恐慌與安全擔憂。為此，行政院先於四日就依托咪酯之查緝與毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向提出十四項具體作為；緊接著，又於十一日院會通過刑法第一八五條之三修正草案，全面加重毒駕罰責。

那些被拒於球場外的人

世界盃足球賽今在北美三國揭幕，然而開賽前後，球場外的風波已足以讓人忘記綠茵場上的精彩。索馬利亞裁判阿爾坦在抵達邁阿密機場時遭美國拒絕入境，痛失執法世界盃的機會，成為非洲大陸史上最遺憾的缺席之一。伊朗國家隊則因多名官員未能取得美國簽證，不得不將訓練基地遷至墨西哥的蒂華納。聯合國人權事務高級專員圖爾克公開發聲，要求美國對現行移民政策進行大幅重新檢討，認為國族偏見的疑慮已令本屆賽事蒙上陰影。

30年內，台灣能否踢進世界盃

世界盃足球賽今日開幕，這是全球人共同期待的四年一度世界大事。今年的世足賽由墨西哥、美國和加拿大等三國共同主辦，會內賽也由傳統的卅二隊增至四十八隊，賽事增加至卅九天、一○四場比賽。無論是傳統強權阿根廷、法國、巴西、西班牙、葡萄牙、德國的爭冠之路，還是新興勢力烏茲別克、約旦、維德角、古拉索的挑戰，這場受全球矚目的足球盛會，必定為全世界熱愛足球的民眾帶來的熱血與感動。

讀家觀點／別讓反詐金盾變成報復武器

近日公共政策網路參與平台的「推動建立收款人入帳同意機制（ＰＣＩＴ）」提案，引發社會討論。表面上，提案要求民眾得拒絕不明匯款；實際上，它反映的是社會對現行警示帳戶制度的深層不安。大眾反對的並非反詐，而是制度可能讓惡意者以極低成本癱瘓他人的金融生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。