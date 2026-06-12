飛來的課桌椅 心理諮商擋得住？

十一日聯合報載，兩年內有八十九所學校通報學生攻擊老師，甚至有學校超過十次。近年學生攻擊師長的荒謬亂象層出不窮，例如台北市高中生對老師連揮數拳、吐口水；餐飲實習學生直接拿椅子砸向老師；還有老師遇到學生拿美工刀突襲、或在廁所被圍毆。甚至更有老師出於本能防衛、推開惡作劇的學生，事後卻因「讓學生受傷」而被記申誡。

教室早已不是單純傳道授業的場域，而是格鬥場！讓人心寒的不只是師長肉體上的傷，調查報告提到，有四十三所學校的家長在孩子動手打人後，反過來指責受傷的老師「應檢討」，這就是現在校園「有責無權」的真實寫照。

為了不在課堂上被情緒失控的學生當成沙包，也不想應付家長零成本的惡意投訴，老師只能集體走向被動的「防衛式教學」；不要求、不糾正，只要撐過上課時間。面對那些拳頭和黑函，消極退讓成了老師能活下去的唯一選項。

面對校長協會呼籲制定「教育人員專法」，並點出那筆少得可憐、看診沒滿三次還請不到的三千元慰問金，教育部官員的標準答案永遠是「我們有員工協助方案，可以申請心理諮商」，這根本是在第一線人員傷口上撒鹽。心理諮商專線擋不住飛過來的課桌椅，也找不回老師被踐踏的尊嚴。長官們與其坐在辦公室裡，發布那些不痛不癢的輔導原則，不如親自到基層聽聽老師的心聲，看看究竟要還給老師哪些管教手段才有效。

近來韓劇「鐵拳教育」在教育圈爆紅，大家不只看著劇中主角用拳頭反制校園霸凌，更看到教育主管機關官員扮演著基層教師的後盾。戲劇熱潮反映的是體制把老師逼到了無路可退的死角。請執政者收起那些空洞的心理支持口號，拿出魄力重建校園的安全底線；別讓那些還願意站在講台上挨打的老師，連最後一絲的熱情甚至生命都賠進去。