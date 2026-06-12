阻止毒駕 單靠重罰還不夠

近期毒駕肇事案件層出不窮，近三年內的毒駕數量驚人翻倍，引發社會大眾強烈的恐慌與安全擔憂。為此，行政院先於四日就依托咪酯之查緝與毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向提出十四項具體作為；緊接著，又於十一日院會通過刑法第一八五條之三修正草案，全面加重毒駕罰責。

未來毒駕刑期提升為五年以下有期徒刑、毒駕致重傷者處三年以上十年以下有期徒刑、毒駕致死處五年以上十二年以下有期徒刑；十年內再犯致死，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

在「源頭嚇阻」方面，政府祭出政策包括：將「喪屍煙彈」原料依托咪酯改列為第一級毒品（製造、運輸、販賣最高可處死刑），並增訂製造、輸入、販賣、供應電子煙之刑責。尤為關鍵的是，將「持有」電子煙納入行政罰、並增訂沒入規定，打破過去警方必須抓到「吸食現行犯」才能開罰的執法困境，未來只要單純持有即可依法裁罰。此舉從源頭同時規範了新興毒品的「原料」與「載具」。刑法修正草案也加重了對毒駕的刑罰，無疑補上了過去長期存在的法律漏洞。

但這些重罰和規範真能減少毒駕嗎？

從精神醫學與成癮科學的角度剖析，政府與社會必須直面殘酷的現實：成癮者抵擋不住當下大腦對成癮物質的強烈渴望，以致儘管毒駕的刑期與罰鍰一再提高，吸毒者的再犯率卻始終居高不下；這意味著，即使成癮者明知將面臨更嚴厲的法律制裁，依然選擇鋌而走險。在失控的神經生物學機制面前，嚴刑峻法的嚇阻力顯得力不從心；即便祭出死刑，恐怕也難以阻止他們再度向成癮物質靠攏，進而成為毒駕潛藏危險因子。

雖然司法處置有其必要，但前端的「預防」與後端的「專業戒治」才是根本解方。從醫學視角看，成癮絕非單純的意志力薄弱或道德墮落，而是一種慢性的大腦疾病，成癮物質損害了個體大腦的獎勵、動機與記憶功能；當大腦接觸到成癮物質時，多巴胺系統才感受到強烈刺激。隨著濫用時間拉長，大腦為了適應過量的刺激，便會發展出「耐受性」，迫使成癮者必須攝取更高劑量以達到相同快感，進而陷入惡性依賴。

更糟糕的是，這種慢性病變會削弱大腦的自然獎勵機制，使個體失去從日常生活中獲得快樂的能力。既然成癮本質上是一種疾病，社會就不能奢望單靠重罰來「治癒大腦」；必須確保將所有成癮者都納入醫療體系，透過專業的精神與心理治療重建患者的認知，才是切斷毒駕再犯的正確方式。