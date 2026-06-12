30年內，台灣能否踢進世界盃

世界盃足球賽今日開幕，這是全球人共同期待的四年一度世界大事。今年的世足賽由墨西哥、美國和加拿大等三國共同主辦，會內賽也由傳統的卅二隊增至四十八隊，賽事增加至卅九天、一○四場比賽。無論是傳統強權阿根廷、法國、巴西、西班牙、葡萄牙、德國的爭冠之路，還是新興勢力烏茲別克、約旦、維德角、古拉索的挑戰，這場受全球矚目的足球盛會，必定為全世界熱愛足球的民眾帶來的熱血與感動。

對足球的狂熱，或許除了世足運彩外，台灣人很是難懂的。加勒比海島國古拉索今年首次晉級世界盃會內賽，人口約十五點五萬，是世界盃歷史上土地面積與人口規模最小的參賽國。就如二○一八年首度晉級會內賽的冰島，雖僅有卅多萬人口且冬天冰天雪地，卻有一百多座的室內足球場，與台灣天壤之別。

「一切榮耀歸於國家」。參與世界盃足球賽是凝聚國民向心力的最佳時刻，在球場拚鬥的球員要的是球隊贏球、晉級，最大的目標只有贏得大力神盃；縱使國家的足球實力還難與傳統強隊競逐的新參賽國，能拚搏在世界盃會內賽裡第一次進球、第一場贏球，都是球員為國家爭取的無上榮譽時刻。這「一切榮耀都歸於國家」的團結精神，也正是台灣最需要的；不過懂棒球經典賽的台灣民眾，卻難與世界接軌、無法目睹台灣隊共同參與世界盃足球賽的丰采。

一顆足球，能讓廿二個人在十七倍籃球場大的球場上踢、盤、帶、傳，勁射、頭槌、前撲、橫擋九十分鐘，吸引球場內外無數觀眾的眼睛。球場上拚命的狂轟猛射，不一定能讓球進得了球門；而一個角球或禁區附近的定位球，不到二秒鐘、可能連鏡頭都還沒帶到就意外進球。從讚嘆比利、馬拉度納、卡卡、席丹、貝克漢在球場的發光發熱，靜待梅西、Ｃ羅的最後精彩一舞，期待姆巴佩和新人亞馬爾創新世足新紀錄，這就是觀賞世界盃足球賽的精采魅力。

每四年一次的全球瘋世足，許多台灣民眾與政治人物也參與這場盛會，不過大部分的民眾都是參與世足運彩，政治人物則乘機蹭蹭體育口水。台灣在世足盛會中仍是局外人，但台灣在棒球、羽毛球、桌球、跆拳道、射箭等國際競賽成績都不錯，然而對全世界最熱的足球了解卻不多，台灣在歷屆世足賽學到了什麼、又參與了什麼？

政府已訂下未來卅年內，在諾貝爾獎的物理、化學、醫學領域增加三名本土得主的目標；不知政府能否也訂下卅年內，讓台灣參加世界盃足球賽會內賽的目標？卅多萬人口的冰島可以，十五萬人口的古拉索可以，西半球國民所得最低國家之一的海地可以，和美國打仗中的伊朗可以，「卅年內讓台灣打進世足會內賽」，政府能帶台灣做到嗎？

當全球都對足球狂熱時，政府也要蹭蹭世足熱，台灣的運動發展也應與主流接軌，好好增設足球運動場地、推展足球運動、培育足球人才。千萬別讓台灣對世足的狂熱，只停留在運彩和賭盤的「視界」了。