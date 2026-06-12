那些被拒於球場外的人

世界盃足球賽今在北美三國揭幕，然而開賽前後，球場外的風波已足以讓人忘記綠茵場上的精彩。索馬利亞裁判阿爾坦在抵達邁阿密機場時遭美國拒絕入境，痛失執法世界盃的機會，成為非洲大陸史上最遺憾的缺席之一。伊朗國家隊則因多名官員未能取得美國簽證，不得不將訓練基地遷至墨西哥的蒂華納。聯合國人權事務高級專員圖爾克公開發聲，要求美國對現行移民政策進行大幅重新檢討，認為國族偏見的疑慮已令本屆賽事蒙上陰影。

這一切，都發生在一個原本以「共同目標」命名的賽事框架之下。

二○一七年，美國、加拿大、墨西哥聯手提出的申辦文件題為「United Bid」，三國共享邊境、共享文化記憶，更以北美自由貿易協定為紐帶，構建出一個共同經濟體。三國聯合舉辦世界盃，是那個年代對「北美共同體」概念最浪漫的政治宣示，時至今日，這份浪漫已所剩無幾。

川普在第二任期全面復辟其對外強硬路線，對加拿大、墨西哥課以高關稅，屢屢暗示加拿大應成為美國第五十一州，對墨西哥南部邊境的敵意從未消散。美墨加協定預定於七月一日展開自二○二○年生效以來的首次審查，而川普政府曾多次揚言有意廢棄這項協定。換言之，三個共同主辦世界盃的國家，同時正在為彼此是否還是貿易夥伴而談判。這樣的矛盾，已打破了聯合主辦的意義。

有人說足球超越政治，這個說法在二○二六年顯得格外空洞。國際足總（ＦＩＦＡ）主席因總裁英凡提諾與川普之間的關係，已被批評為互相服務的政治共謀。英凡提諾宣稱這是「人類史上最偉大的盛事」，並於去年底向川普頒發ＦＩＦＡ新設的和平獎，而外界早已注意到川普在未獲諾貝爾和平獎後曾公開耍脾氣。體育組織與政治強人之間的曖昧，從來不是偶然。

更讓人不安的是賽場周邊充斥的恐懼氛圍。洛杉磯SoFi體育場逾兩千名員工要求當局必須承諾移民執法人員不得在場館附近執法，否則將罷工。然而國土安全部沒有排除在球場周邊逮捕「涉嫌犯罪人士」，但誰是犯罪嫌疑人，標準模糊至極。這場本應是全球共享的嘉年華，卻讓許多球迷心懷疑懼、卻步不前。

當哨聲響起，球員奔跑在綠草如茵的場地上，看台外的政治並不會因此靜止。一名裁判被拒於門外，一支國家隊在邊境城市蟄伏等待入場，一群勞工為了免於被抓要求保證，這些並非偶發插曲，而是這個時代的縮影，反映出當一個自我主義的政府掌握主辦大權時，所謂「開放、包容、共同目標」的口號有多麼脆弱。

一個共同舉辦的賽事，承諾的是跨越邊界的連結，實際呈現的卻是邊界執法的強化；承諾的是全球歡聚，實際運作的卻是差別待遇的入境篩選。當體育盛事成為一個國家展現自我意識的舞台，而非展現胸懷的窗口，它所傳達的訊息就不再是「我們共同的目標」，而是「你們是否符合我的標準」。

這才是今年世界盃最值得被記住的地方，不在於漂亮的進球，而在於那些被拒於球場之外的人。