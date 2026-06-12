讀家觀點／別讓反詐金盾變成報復武器

近日公共政策網路參與平台的「推動建立收款人入帳同意機制（ＰＣＩＴ）」提案，引發社會討論。表面上，提案要求民眾得拒絕不明匯款；實際上，它反映的是社會對現行警示帳戶制度的深層不安。大眾反對的並非反詐，而是制度可能讓惡意者以極低成本癱瘓他人的金融生活。

ＰＣＩＴ雖可能增加即時匯款的確認程序與系統成本，但提案之所以獲得共鳴，正因現制對錯誤通報與惡意轉帳報案缺乏足夠制衡；一旦帳戶被列警示，限制立即生效，救濟卻遠慢於處分，形成權力與責任不對等。這也正是制度正當性受到質疑的根本原因之所在。

現行警示及衍生警示帳戶機制，本為爭取攔阻詐騙金流的時間，卻可能在「寧可錯殺」的思維下被武器化。惡意者只要匯入一元，再謊稱受騙，特定帳戶即可能遭全面凍結；當事人名下薪資、房貸及水電扣繳帳戶，也可能因衍生管制而失去電子交易功能。即使並未經法院判決，民眾已被迫承受近似「電子腳鐐」的生活衝擊，解凍又耗時耗力甚久。

因此，主管機關當前修法不應只著眼於擴大攔阻範圍，更應建立比例原則與快速救濟。第一，從「全面癱瘓」改為「精準圈存」，在正式扣押命令前，原則上僅隔離爭議款項，並容許其餘合法資金限額使用。第二，增訂基本生存與民生用途豁免，保障經實名驗證的薪資、房貸及水電瓦斯等必要交易。第三，建立行政快速救濟機制；當事人若能提出正當交易證明，或同意退回、扣押爭議款項，檢警查證無詐欺故意後，應於合理工作日內通知解除警示。第四，以「數位紅旗」防堵人頭戶濫用豁免；若帳戶長期靜止後突然由境外ＶＰＮ操控，或出現其他高度異常軌跡，則排除於快速救濟範圍。

當前防詐實際上更大的盲區在於，詐騙集團早已不怕第一層帳戶被警示。第一層人頭戶只是用後拋棄的短暫轉運站，款項入帳後即被迅速拆分，轉入第二、三層甚至更深層帳戶；等被害人報案、警方通知銀行時，第一層帳戶通常早已歸零。現行「等待報案後凍結」的警示帳戶做法，攔不到實質金流，卻可能被利用來惡整無辜者。

反詐防線因此必須由已曝光的第一層，移至未被鎖定的其他層帳戶。第二、三層帳戶因未直接收受被害人款項，無被害人報案致落入監控真空，但其快進快出、密集分流的金流特徵，正是科技可以辨識的風險訊號。

這正是金融機構應該協力合作的關鍵之處，也是我們先前建議灰名單機制的亮點所在。主管機關應授權並導引銀行體系，利用科技分析異常金流，如帳戶金額快進快出，與跨行聯防。一旦第一層帳戶觸發警示，系統不應只是靜態鎖死該帳戶，而是要動態追蹤，並截擊該帳戶在數小時內利用網銀密集分流出去的資金去向。

對於雖因自警示帳戶轉入故無被害人報案、但金流軌跡高度異常的第二、三層帳戶，銀行應協力採取預防性暫時控管，並即時通報可疑帳戶預警中心。反詐不能只追求凍結速度，更要兼顧精準控管、人權保障與跨行追蹤；唯有讓制度既能追擊深層金流，也能保障無辜者的基本金融生活，反詐金盾才不會淪為報復武器。