從動物農莊看國民黨選舉困境

新北市長選舉，國民黨李四川領先對手的民調縮小。空降嘉義市、代表藍白合選市長的民眾黨張啟楷，則輸給民進黨六趴。兩個藍營執政城市一贏一輸都六趴，這民調該慶賀或警惕？

最近有部卡通電影在台灣和美國引發討論，原因是這部改編自歐威爾小說的「動物農莊」。

這部卡通把集權政客，也就是主角「拿破崙豬」畫得可愛，使人猜想導演真正批判的「反派」，是否即那群容易被口號蠱惑的動物？所以能輕而易舉地煽動牠們對抗人類、鬥爭同黨，甚至經營市集出賣自己去牟利。套在民主選舉，令人不寒而慄。顯然，政權政體更迭，依然宣傳最大。

其次，政客為自身利益，規則可以隨時改。「拿破崙豬」當初奪權的口號是「四隻腳好、兩隻腳壞」；當牠意圖勾結人類資本家牟利，就變成「四隻腳好、兩隻腳更好」。

對照美國總統背棄了不打仗的選舉承諾，如今打伊朗尾大不掉，還辯稱「越戰十幾年，他只打三個月」。又或者賴清德總統乾脆扔了台獨與反核兩張神主牌，相信台灣觀眾點滴在心。

再者，卡通又虛構一個英雄小豬拯救大家，有人批評畫蛇添足，但這也能激勵觀眾思考，現實世界裡的救世主、英雄，或改變契機在哪？回看國民黨選情，別說救世主，選舉民調沒拉開，國民黨內親中派、親美派、本土派各擁山頭，互相鬥爭。而黨主席鄭麗文先訪中再訪美，恐怕是自己挖個抹紅的坑往裡跳。

國民黨必須自問，做了什麼有助選舉的事？黨主席訪中的「和平紅利」有反映在民調上嗎？如果連喊口號、講論述，都不見社會排山倒海的呼應，不如卡通裡的一隻豬，到底要怎麼拚選舉呢？