總統缺政治智慧 朝野僵局就難解

賴總統上任滿兩年後，連親綠名嘴都無法說出什麼具體政績，更何況是一般民眾。賴總統的最大缺點在個性，很難聽進別人的意見，加上自視甚高，多少剛愎自用。且缺乏政治智慧，只會用政治操作處理複雜問題，導致朝野政治僵局難解，當然拖累整個國家。

到了今天，賴總統還在抱怨立院不審總預算，卻無視賴卓體制帶頭違法，不副署、不公布立院已通過的法律，導致基層人民權益卡關，憲政精神蕩然無存。領導人嚴以待人卻寬以律己，如何贏得民眾信任？

賴總統面對朝野對立，一貫直球對決，卻沒有退讓乃至溝通的空間。如此，一個少數總統要想獲得更多數支持，恐是天方夜譚；掌握龐大資源卻不願放下身段，在野黨若就此退讓，豈不是同流合汙？

民主政治之所以需要分權制衡，是因為不相信有「聖君」存在，太多政治人物在掌權後就變了樣。更何況賴總統已在黨內展現自己的絕對權威，民進黨因此失去「雜音」；若再無在野黨強力監督，人民如何對政治有所期待？

真心希望賴總統能傾聽不同的聲音，放下身段處理政治僵局；即使沒有政治智慧，至少也要有政治良心。莫忘世上苦人多，多點憐憫少點權謀，才有機會磨出智慧的領導力。