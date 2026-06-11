讀家觀點／美擴大軍工黑名單 美中科技壁壘成形

五月川習會才剛落幕，外界原本預期美中關係能較緩和。但美國六月八日更新俗稱「軍工黑名單」的「１２６０Ｈ清單」，將列管的陸企擴增至一八八家，再次顯示：即使兩國領導人進行多次高峰會，科技競爭仍是美國對中戰略最難鬆動的一環。

此次清單擴大，不代表美中關係惡化；但卻是美國既有科技圍堵政策的延續與深化。從不斷擴增的黑名單來看，美國的管制範圍早已不再局限於傳統軍工或半導體領域，而是向整個高科技生態系統延伸。

值得注意的是，此次黑名單在川習會後公布，意味美方並未因高層互動而調整其科技戰略布局。對華盛頓而言，科技管制已不只是國安工具，更是未來與北京談判的重要籌碼。無論是市場開放、產業補貼，或既有承諾的落實情況，都可能成為美方調整限制措施的重要依據。

從新增企業的類型觀察，美國關注的焦點顯然已從晶片製造等上游產業，逐漸擴大至ＡＩ、新能源車、雲端服務以及機器人等新興領域。這些產業正是大陸近年積極推動的「新質生產力」。換言之，北京希望藉以帶動下一輪經濟成長的戰略產業，已成為華府重點防範的對象。

更深遠的影響，則在全球供應鏈層面。根據相關法規修訂，自二○二七年起，美國聯邦政府原則上不得採購１２６０Ｈ清單企業所提供的產品與服務，即便是透過第三方供應商亦然。這代表未來凡是希望進入美國政府採購體系的企業，都須更加嚴格檢視供應鏈來源。對跨國企業而言，合規已不再只是法務問題，而是攸關市場准入的經營課題。

這也反映出另一個趨勢：美中科技競爭正在從過去的個案制裁，逐漸走向制度化與常態化。即使未來雙方政治關係有所改善，相關法規與管制架構仍將持續存在，不太可能因單次領導人會晤而出現根本改變。

北京對此並非毫無準備。自二○一四年以來，大陸持續推動「信創產業」建設，目的就在建立自主可控的科技供應鏈，以降低對西方技術的依賴。從作業系統、資料庫到晶片與雲端平台，相關替代方案近年已逐步成形。某種程度而言，美國持續升高的科技限制，反而可能進一步加速大陸技術自主化進程。

未來十年，全球科技產業恐將朝向更明顯的雙軌發展。一套以美國及其盟友為核心，另一套則圍繞大陸市場展開。從ＡＩ治理規範、雲端安全標準到晶片與電動車供應鏈，都可能逐步形成彼此不完全相容的體系。

對跨國企業而言，這意味營運成本與管理難度同步提高。過去以單一產品行銷全球市場的模式，將愈來愈難維持，企業必須思考如何建立符合不同法規要求的雙軌經營架構。

對台灣而言，挑戰同樣不容忽視。一方面，必須避免誤觸美國相關管制規範；另一方面，要面對大陸推動國產替代所帶來的競爭壓力，以及供應鏈在地化的長期趨勢。

在「建設性戰略穩定關係」框架下，美中軍事熱戰機率不高，但科技競逐只會愈演愈烈。冷戰時的政治鐵幕未必重現，但以技術、標準與供應鏈為核心的科技壁壘將逐漸成形。美方此次舉措，即是宣告以晶片、ＡＩ、數位基礎設施為主的無煙硝戰爭，已正式展開！