鄭麗文訪美 美樂見國民黨成兩岸煞車皮

國民黨主席鄭麗文正在訪美，各方似乎都不太看好。大陸雖沒有明說，但心裡未必沒有想法；才說好「把兩岸關係的未來要牢牢掌握在中國人自己的手裡」，就急著赴美表白「沒有二心」。但考慮到台灣社會普遍親美的現實，對此也能充分理解和尊重。民進黨自是大加攻訐、抹紅抹黑，甚至誣稱鄭麗文所率的訪美代表團為「習辦外宣團」，可謂無所不用其極。

筆者對鄭訪美亦不太看好。國民黨宣稱此訪的主軸是傳達「台海和平常態化」，要讓美方理解國民黨才是真正能避免戰爭的朋友；但台海是否和平，美國並不真正關心，鄭麗文似乎並沒有摸清美國的脈象。她希望此次訪美能向美方倡議結束上世紀的冷戰思維，第一島鏈轉化成「和平繁榮之鏈」，並得到「美國的高度支持與領導」，純屬一廂情願。

如何才能一勞永逸地結束兩岸對立，完全徹底地實現台海和平，美國和台灣各方並非不知道，只不過很多人揣著明白裝糊塗，都不願說破而已。民進黨謀獨，自然只能使台海風高浪急，但國民黨內的一些「暗獨」就能實現和平嗎？恐怕也很難。

那麼，美國對國民黨的疑慮又在哪？當然還是擔心美國在台利益受損。什麼是美國在台的利益？就是台灣朝野都能讓美國對台灣予取予求。早在鄭麗文訪美之前，美國國務院發言人就放風說，美國樂見台灣軍購預算在經歷「無謂拖延」後終於獲得通過，但其餘防衛能力撥款若繼續延宕，就是「對中國共產黨的讓步」，連紅帽子都出來了。

此次鄭還在行程中，谷立言就說得更明白，稱國民黨在關鍵外交與安全問題上「開始採納或效仿北京立場」，卻忽略美日等台灣傳統盟友的重要作用與利益。美方就是不願看到兩岸愈走愈近，因為這樣就不需斥鉅資購買美國的軍火了，這不就影響美國利益了嗎？若國民黨不能像民進黨全面「跪美」，就不符合美國的利益。問題是，符合美國利益，台海兵凶戰危，美國又不管，因為川普說「不希望跋涉九五○○英里去打一場戰爭」，台灣很可能成為棄子，從而全面犧牲台灣的利益。

這正是鄭麗文的左右為難之處。美國和民進黨可以不考慮台灣人民的利益，但國民黨不能不考慮。如此說來，還能說鄭麗文訪美毫無意義嗎？民進黨的兩岸政策雖然更符合美國利益，但美國也擔心其暴衝的行為會點燃兩岸戰火，讓美國管也不是、不管也不是，這就破壞了美國對華的「戰略模糊」。

在兩岸關係上，民進黨不需要煞車皮，但美國需要，並樂見國民黨成為兩岸關係的煞車皮；若能維繫兩岸和平、不讓美國捲入一個可以避免的戰爭，美國或可聽進鄭麗文的話。