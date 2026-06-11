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小黃油貼加碼 換來運將過勞？

聯合報／ 竹本童／計程車司機（台北市）

日前交通部大張旗鼓宣布加碼，全面補助計程車油資最高一萬五千元，同時宣稱凍漲大眾運輸票價。作為一名每天在第一線載客的Uber司機，筆者非但沒有感受到政府的「德政」，反而只看到表面是體恤基層，骨子裡不顧運將生計的政治算計。

事實上，這筆一萬五千元的補貼，是看得到卻很難吃到的數學遊戲。交通部規定年底前每公升折抵五元，代表從現在到年底約兩百天，一個工作天必須穩定消耗近十五公升的油，才能用完整整三千公升的汽油。對於現在響應環保、開著油電混合車的主流運將來說，平均每公升可以跑十五至廿公里，每天要跑超過二二五至三百公里才可能達標。這是否意味司機須不眠不休、嚴重超時過勞，才「有機會」把這筆錢領滿？政府看似用漂亮的數字賺足了「體恤基層」的面子，卻用嚴苛的時間與公升數限制保住國庫裡子，最後用不完的額度直接歸零。這不是欺騙，什麼是欺騙？

更關鍵的問題在於，政府根本抓錯痛點。在當前台灣通膨、ＧＤＰ成長與經濟繁榮的現狀下，油價與物價隨市場機制上漲不是問題，萬年不變、被政策強行鎖死的「計程車費率」才是扼殺司機生計的元兇。當護國神山台積電因為懂賺錢而股價翻倍、當公務人員因應通膨開始調薪，為什麼每天認真跑車、承擔同樣社會責任的計程車司機，卻被剝奪享受經濟成長紅利的權利？

油資只是營運成本的一部分，企業要成長靠的是開源而非省油。台積電如果只會省錢而不會賺錢，股票會漲成這樣嗎？同樣的道理，政府一手用僵化的費率鐵腕限制合法司機的收入，另一手再施捨似地給予微薄的油資補貼，這根本是壓榨計程車司機！這種畸形的費率管制，更帶來了嚴重的反淘汰。

當那些不受法規管轄、遊走灰色地帶的「白牌車」可以隨市場機制喊價、賺取更合理的利潤時，政府卻用各種緊箍咒強逼守法的紅牌計程車與多元司機只能拿微薄的固定車資。若合法體制無法給予對等的財富回報，何必要求大家留在體制內跑紅牌？

這一萬五千元的補助，換來的可能卻是過勞的司機、失衡的運輸市場，以及被撕裂的社會對立。如此充滿算計、毫無長遠規畫的短視作法，只讓人看破手腳：「有政府，真的不會做事。」

計程車 Uber 交通部

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