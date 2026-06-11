停砍公教年金 還需重建配套

近日年金改革爭議再度成為焦點。立法院三讀通過「停砍公教年金」修法，停止公教人員退休所得替代率逐年調降，並回溯至二○二三年水準。此舉引發行政院、考試院及民進黨團聲請釋憲，也讓社會重新面對一個核心問題：年金改革走到今天，究竟該如何兼顧信賴保護、財政永續與世代公平？

停砍年金有其正當性。公教人員當年選擇職涯與退休規畫時，是基於國家制度所形成的合理期待。國家可以推動改革，但不能讓已退休或即將退休者在晚年持續承受不確定性。若年金改革只是不斷要求特定群體退讓，卻忽略退休者的生活尊嚴與信賴基礎，改革本身也會失去社會信任。

因此，停砍年金不該被簡化為「反改革」，也不宜被直接貼上「世代不正義」的標籤。真正成熟的公共討論，應該承認退休公教不是財政問題的代罪羔羊，也不是可以被無限壓縮的一群人。國家曾經建立的制度承諾，必須被嚴肅對待。

然而，支持停砍年金，不代表可以迴避配套責任。年金制度是跨世代、跨職業別的長期社會契約，若僅停止所得替代率逐年調降，卻未同步說明財源、基金永續與職業衡平，那麼，今日對退休者的保障，就可能轉變為明日由年輕世代與全民承擔的財政壓力。

這正是停砍年金之後最需要回答的問題：配套在哪裡？

首先，財源責任必須說清楚。政府應提出可公開檢驗的財務規畫，包括基金撥補、提撥率調整、基金運用效率，以及未來各年度的財務推估。不能只以「恢復公平」作為修法理由，卻不向社會交代這份公平將由誰支付。

其次，職業衡平不能被忽略。公教年金有其制度背景，退休公教不應被汙名化；但勞保也面臨嚴峻財務壓力，許多勞工退休保障更低。

若公教年金獲得停砍與物價調整機制，勞保改革卻持續延宕，社會自然會質疑制度是否公平。這不是要以勞工對抗公教，而是要求國家對所有年金制度提出一致的責任架構。

第三，世代分擔必須透明。年輕世代不應默默承接尚未說清楚的成本。政府與國會若認為停砍是必要修正，就應明確說明未來財政支出規模、資金來源，以及是否會排擠其他社福、教育或公共投資。

年金改革最困難之處，在於它不僅是數字問題，更是國家信用問題。完全不顧信賴保護會傷害制度承諾；只顧眼前補償而不顧永續，同樣會傷害下一代對制度的信任。

因此，停砍年金可以討論，但不能停在停砍。真正負責任的做法，是把「停止繼續調降」與「完整配套重建」視為同一個制度工程。退休者尊嚴要顧，基金永續要顧，勞保衡平要顧，年輕世代的未來負擔更要顧。

年金不是零和遊戲，而是跨世代的共同契約。只有提出一套說得清楚、算得出來、扛得起責任的配套方案，停砍年金才能從政治表態，走向真正獲得社會信任的制度修正。