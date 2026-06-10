防災3箭清除致命未爆彈

新竹市高翠路便當店昨天凌晨發生嚴重氣爆，造成多人死傷，並波及周邊數十戶及超過百輛汽機車損。消防局初步研判，疑為液化石油氣瓦斯桶或管線破裂洩漏，瓦斯外洩後遇電氣火花引發爆炸，詳細原因仍待釐清。更令人警惕的是，據報消防單位在爆炸前約五分鐘已接獲現場有瓦斯味通報，消防人車趕赴途中即發生劇烈爆炸。

本案最令人痛心處並非單一店面財物毀損，而是爆炸壓力直接摧毀透天厝分戶牆，使隔壁無辜住戶遭倒塌磚牆重壓身亡。這顯示本案不能只以「瓦斯外洩起火」視之，而應從火災動力學角度，視為典型「受限空間預混氣體爆炸」。

首先是「致命的蓄積」。便當店內通常存放多支液化石油氣瓦斯桶。當管線老舊破損或未關閉導致漏氣時，瓦斯並不會往上飄散，而是宛如無形的水流般，向地表與室內死角沉降。在凌晨打烊後，門窗緊閉的便當店形成一個完美的「蓄氣槽」。

其次是「急遽的過壓」。當室內底層的瓦斯濃度達到爆炸下限（約百分之一點八）至爆炸上限（約百分之九點五）的完美比率時，只要有一絲微小的能量，例如捕蚊燈或任何電器設備產生的微小火花，便會瞬間引燃。監視器呈現短時間多次聲響，也不必然代表多支瓦斯桶逐一爆炸，更可能是室內不同空間可燃氣體陸續被引燃，或是首波爆炸炸毀了其他瓦斯桶的管線，或震碎門窗後瞬間引入大量新鮮氧氣，引發了剩餘未燃氣體的二次、三次連鎖爆燃。

最後、也是最致命的關鍵，在於「建築結構的脆弱性」。台灣早期的連棟透天厝，其「分戶牆」多半採用毫無鋼筋補強的紅磚牆。這類砌磚牆承受屋頂垂直載重的能力尚可，但對抗側向的爆炸衝擊波（側向剪力）卻極為脆弱，這種「隔山打牛」的物理破壞，正是鄰舍無辜慘死的致命主因。

這聲巨響，不僅震碎了兩個家庭，更震出了台灣餐飲業與老舊街屋的長期隱患，謹提出三點具體建設性作法：

一、彌補法規漏洞，嚴管「臨界儲量」：現行消防法規對於串接瓦斯儲量達八十公斤以上有嚴格的防爆與通風規定。然而，許多小吃店與便當店刻意將存放量控制在「三至四支十六公斤瓦斯桶」，巧妙規避嚴格檢查，卻同樣具備摧毀整棟建築的當量。政府應修法下修列管門檻，針對住宅區內住商混合的餐飲業，只要使用多桶串接，就必須強制移置室外通風處，或要求強制改用天然氣管線。

二、強制商用廚房加裝「主動式漏氣遮斷系統」：傳統瓦斯桶僅有手動開關，一旦半夜管線脫落便無計可施。政府應透過輔導與強制規範並行，要求營業場所全面換裝「微電腦瓦斯表」或配備「連動式自動遮斷閥」的漏氣偵測警報器。

三、提升連棟建築「防爆區劃」的安全意識：營建與主管機關應正視老舊街屋磚造分戶牆的脆弱性。雖難以要求全面改建，但可透過政策補貼或公安申報機制，鼓勵一樓作為高風險營業使用的店家，在廚房相鄰的共用牆面增設具備抗爆與防火時效的鋼筋混凝土或鋼板補強結構，將潛在災害局限於單一戶內。

氣爆不是偶發不幸，而是可預見風險長期累積後的瞬間總爆發。唯有透過科技設備強制介入、嚴格的危險物品總量管制，以及強化建築抗災韌性，才能真正將這類致命「未爆彈」徹底清除。