社會對教育失序的集體吶喊

近期熱播的韓劇「鐵拳教育」引發廣泛討論。身為曾站在講台上的教育工作者，我必須沉痛地說：真正令人不安的不是劇中的虛構情節，而是台灣現實中的校園，比戲劇更讓人無力與恐懼。

我曾在大學擔任講師，帶過一些讓人印象深刻的學生，有學生滿口髒話，也有情緒管理能力極差、動輒與同學發生衝突的學生。面對這樣的學生，我不是沒有壓力，但始終認為，站上講台就有責任告訴學生什麼是對的、什麼是不對的。因此，我要求他們停止不當行為、尊重同學，過程中當然有抱怨與對抗，但最後他們仍遵守了規則。多年後回頭看，我常問自己：當時支撐我管教的，究竟是專業，還是運氣？如果我遇到的是情緒更失控、更具攻擊性的學生，我是否還能全身而退？答案其實未必。

也正因如此，我特別能理解「鐵拳教育」引發集體共鳴的原因。大眾真正感受到的，不是認同暴力，而是對教育現場失序的集體焦慮。前幾年才發生震驚全台的國中生割頸案，這起悲劇血淋淋地揭示了校園安全網的崩解：守規矩的孩子得不到保護，敢於挑戰規範的人，卻愈來愈有恃無恐。

根據教育部統計，台灣校園霸凌通報件數逐年大幅飆升，二○二四年全台通報已突破四千件，其中學生間霸凌占比高達八成以上，校園霸凌甚至已波及教師，我們豈能再將校園衝突視為孩子間的小摩擦？

然而，面對失控的校園，現行法規與過度偏頗的管教限制，名為保護人權，實則將第一線教師的四肢牢牢捆綁。一句口頭糾正可能換來家長投訴，一次管教可能被錄音錄影公審，甚至面對數位時代下，學生利用網路社群人氣「反向霸凌」老師，讓講台淪為社群審判的刑場。

在動輒得咎的體制下，許多老師無奈學會了「多做多錯，不做不錯」的自保哲學。當第一線教師被迫把自保放在教育之前，受害的其實是那些願意學習、遵守規範的大多數孩子。

更值得反思的是，校園問題從來不只是學校的問題。警政署數據顯示，近年少年犯罪嫌疑人以涉入詐欺罪高居首位，黑幫吸收未成年人擔任車手，網路賭博、毒品與暴力文化正透過手機無孔不入地滲入孩子生活。同時，部分家長在「為你好」的糖衣包裝下，為了私心強迫孩子吞下提升專注力的管制藥品（聰明藥），逼迫孩子從早到晚不眠不休做題目，只為了將成績當作炫耀的籌碼。當家庭教育只剩升學主義而失去了品格與同理，孩子自然無法建立正確的是非觀念。

我始終相信，大多數孩子本質並不壞。他們只是需要有人在成長過程中，堅定地告訴他們界線在哪裡。教育最大的危機，從來不是孩子犯錯，而是大人已不敢糾正孩子犯錯。

「鐵拳教育」暴紅，折射出的是社會對教育失衡的集體吶喊。我們不需要暴力式管理，但迫切需要政府痛定思痛，重新檢討僵化的管教法令，賦予教師應有的尊嚴與管教權，並建立專責的跨部會機制，強力掃蕩滲入校園與周邊的黑幫與毒品。

當講台變成危險的前線，老師開始害怕學生、家長敵視老師，而大人集體放棄畫定界線時，我們輸掉的，將不只是教權，而是一整代人的未來。亡羊補牢，猶未晚矣。