校園逆淘汰 教師尊嚴的輓歌

聯合報／ 邊立中／精神科護理師、副教授（台中市）

近日，一部講述以非常手段拯救崩壞校園的韓劇「鐵拳教育」高居影音平台榜首，在教育界引起廣泛討論。然而，看著螢幕上的激情，我心中只有無盡的荒謬與悲涼。因為在現實的台灣校園裡，體制非但沒有保護老師，反而正在將認真管教的老師推向深淵。

近期接連發生的兩起校園新聞，徹底撕開了台灣「教改」卅年後，教權名存實亡的遮羞布。其一，高雄某國小一位資深教師，疑似因學生失控、家長投訴、以及校方行政冷漠孤立的多重處境下，最終在校園內發生了令人扼腕的悲劇。其二，另一名女教師在遭到男學生惡意性騷擾、本能轉身推開防衛後，竟被學校校事會議判定「管教不當」並給予申誡。這兩起事件，是台灣教師尊嚴的集體創傷，並傳遞了一個極其扭曲卻無比現實的訊號：在當前的教育體制下，認真管教的老師被逼至絕境，本能自衛的老師被體制懲罰；只有選擇「擺爛不管」的老師，才能安全退休。

曾幾何時，台灣的教改高舉保護學生人權的大旗，卻在民粹與官僚的推波助瀾下，徹底架空了教師的管教權，使老師在教育體制中成為沒有發言權的弱勢。現行的校事會議、性平會與校園霸凌防制機制，原本是為了公平而設，如今卻成了「怪獸家長」與「失控惡童」恐嚇教師的合法武器。只要學生片面陳述、家長一通電話、民代一紙公文，學校為了息事寧人、為了保住行政官僚的考績，第一反應往往是先犧牲站在最前線的老師。

一旦啟動調查，對老師而言就是一場人格的凌遲。在長達數月、甚至數年的行政地獄與司法煎熬中，老師必須獨自面對無止境的自清與社會公審。更殘酷的是，就算事後證明教師清白，造成的傷害也早已無法恢復。那些在網路上被炎上、名譽盡毀，以及在調查過程中被消磨殆盡的教學熱忱，要如何重來？

這導致台灣校園正在上演最令人痛心的「逆淘汰」。現在的老師，已經不像以前那樣願意多說、多教了。面對學生的脫序行為，大家學會了「眼神避開」、學會了「多一事不如少一事」。這不是老師冷漠，而是體制逼得我們必須把「自我防衛」放在「百年樹人」之前。當一個社會把講台上的引路人，逼成畏縮、恐懼、只求自保的「勞務提供者」，這難道就是我們想要的教改成果？

「鐵拳教育」裡有一句台詞：「我們不站在老師這邊，也不站在學生這邊，我們只站在受害者這邊。」受害者沒有老師、學生之分。但在台灣的現實裡，體制只站在「會鬧、會告、會找媒體、擅於操作輿論」的那一邊。

如果我們的政府與社會，繼續任由這種是非顛倒的體制摧殘第一線教師，悲劇不會是最後一起。

為此，制度上至少應當要求：建立獨立的教師申訴機制，確保調查期間不得片面停職、公開師名；賦予教師在校事會議中對等的陳述與法律協助權利；以及對惡意濫訴的家長課以明確的法律責任。

當台灣的校園再也沒有人願意多說一句、多教一分，最終承擔這個苦果的，將是我們整個教育體制與下一代。

校園 高雄 教師

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