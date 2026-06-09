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遭背刺還「肯定」 賴政府這樣護主權？

聯合報／ 金彥斌／文字工作者（台北市）
針對近期日菲兩國發表聯合聲明啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部長林佳龍日前表示此舉不影響台灣利益。圖／聯合報系資料照片
針對近期日菲兩國發表聯合聲明啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部長林佳龍日前表示此舉不影響台灣利益。圖／聯合報系資料照片

美國防長赫塞斯日前參加新加坡「香格里拉對話」，相較於去年同樣在香格里拉對話赫塞斯稱「中國威脅是迫在眉睫」，今年語調有所緩和，似求雙方關係在穩定中仍有競爭。

兩次香格里拉對話不變的是，美國要求盟友為軍事防備付出。去年赫塞斯將台灣安全高舉，以「中共若對台動武，將為印太與全球帶來災難性後果」為主調，希望亞洲國家應該與北約一致，將軍備預算從ＧＤＰ百分之二提升至百分之五；並肯定日、澳、韓在防衛自主上的進展。

今年雖然同樣點名日、韓、澳等國，卻獨缺台灣，且祭出賞罰制，只要符合美國條件者，將更快獲得武器、擴大情報共享等；這是基於「美國替富國補貼國防的時代結束」，因此「別想搭便車」，完全符合「ＭＡＧＡ」的核心思想，亦即，盟友向美國要求保護，除了得展現自身價碼，還要符合美國利益。

賴政府以強硬態度欲編列一點二五兆國防預算，卻未曾向民眾清楚說明，川普2.0對兩岸態度的轉變；台灣利益與美國利益是兩回事，賴政府卻只會劃分支持民進黨軍購的為親美，反對就是親中。「川習會」後，川普直白說「對台軍售是籌碼」，美國代理海軍部長更表示將暫緩對台軍售，反觀我駐美代表只能說「會尊重美國軍售步調」，試問中華民國的主體性與國格何在？

類似的問題，發生在日本與菲律賓片面宣布進行專屬經濟海域（ＥＥＺ）與大陸礁層海域的劃界談判。外交部原先表示「無損我利益」，還「肯定」日菲，並稱「日菲無具體談判時程」；在中國大陸表示兩岸要共同維護國家主權和領土完整，並派海警在台灣東部海域展開執法後，陸委會才喊「台灣將與日菲持續協商，不需中共越俎代庖」；各部會的批判對象不是日菲，反而都變成了中國大陸。

不論是美國暫緩對台軍售，或日菲在我經濟海域指手畫腳，賴政府宣示國家主權的標準，均隨著中國大陸的介入而調整。執政黨一貫以「抗中」意識形態為主軸，除更依賴美國，面對日菲的無禮亦只能被動發言。若民進黨真要「抗中」，為何面對美國片面暫緩軍售卻「頗有同理心」？國家利益、話語權何在？

賴總統說「和平靠實力」，卻忽視漁民生存權益；若不能維護人民生計，又何來實力的積累？執政黨面對兩岸關係及對美日關係充滿選擇性，國家利益正隨著民進黨的意識形態，一點一滴流失。

赫塞斯 香格里拉 印太

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