失靈體制 正扼殺下一代

近期韓劇「鐵拳教育」暴紅，劇中「教權保護局」督察官用以牙還牙的極端手段，無情制裁校園惡霸與恐龍家長。這部戲劇引發熱烈討論，其關鍵因素並非大眾崇拜報復心態，而是精準投射社會對「校園秩序失控」與「老師管教崩潰」的集體焦慮。

觀眾為劇中的正義直呼痛快，回頭審視台灣校園的現實，卻遠比戲劇更加無力。從高雄某教師疑似因長期教學壓力而肇致不幸，到台北某教師遭學生惡意戳屁股，出於防衛推開對方卻反被記申誡；這些事件揭示，台灣的教育體制已陷入一種「矯枉過正」的系統性失靈。

「鐵拳教育」其中一集，赤裸刻畫著畸形的現代親師關係；家長對第一線教師進行疲勞轟炸，要求老師不得使用否定句、發生衝突時必須無條件站自己孩子這邊。這種將學校視為「服務業」的消費者心態，在台灣早已是許多老師揮之不去的夢魘。

根據《親子天下》最新調查顯示，全台逾九成國中小教師承受極高壓力。當家長把「保護孩子」，變形為對教師的惡意檢舉與不信任，基層教師為了在這樣的體制中存活，最理性的抉擇便是「防禦性教學」。盡可能減少對偏差行為的管教，因為多說一句話即可能成為定罪證據。明哲保身成為潛規則，教師的熱忱被無止境的行政調查消磨殆盡，最終承受惡果的還是那些在教室的孩子。

台北的教師因防衛而遭記申誡，更暴露出校事會議與調查機制的致命盲點。許多坐在會議室裡的委員嚴重脫離現場高壓環境，僅憑冷冰冰的法規文字，就將教師應對肢體侵犯時的本能防衛，粗暴等同於「不當管教」。體制一旦將保護學生推向極端，剝奪教育工作者基本防衛權，這套申訴體系便已變質。它無法發揮淘汰不適任教師的功能，反倒淪為少數偏差學生與過度焦慮的家長用來威脅、消耗優秀教師的武器。一個充滿恐懼與防備的講台，如何能帶給孩子真正的安全感？

教育是決定國家未來與社會面貌的基石。要扭轉校園內的寒蟬效應，國家政策必須徹底翻轉。我們不能再將此類事件狹隘簡化為「老師與個別學生的衝突」，而必須看見，一旦少數偏差行為受到體制的過度保護，實質上就是在剝奪大部分安分守己學生的受教權。若制度變相告訴下一代「只要懂得玩弄規則就不用為錯誤負責」、如果體制逼著優秀的教育人才黯然退場，台灣未來的競爭力在哪？國家體制必須挺身，成為多數受教者與教育者的堅實後盾。

我們迫切需要從政策高度，進行一場結構性的體制體檢。例如，教育部應明確指引管教實務、保護教師防衛權；建立「師生衝突中立調解機制」與「濫訴過濾機制」，並引入心理諮商師與專業社工常駐校園。政策上也應引導家庭與學校重回夥伴關係，讓家長成為老師的「神隊友」，而非拿著放大鏡站在對立面的「糾察隊」。