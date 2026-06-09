台灣理財教育該補課了

「老師，我周末完全睡不著。」星期一凌晨，一名大學生傳訊給我說，上周五晚上美股慘跌，台股瘋傳將跳水。他擔憂星期一台股開盤後，自己的融資維持率將跌破警戒，面臨券商追繳，有被斷頭的可能。

果不其然，星期一台股開盤重挫。他的帳戶一路失血，追繳通知比上課鐘聲更早抵達。他才發現，自己拿青春、信貸與家人的信任，去賭一場根本承受不起的波動。

受惠於ＡＩ浪潮，台灣股市狂飆；然而狂熱背後，「四貸同堂」房貸、車貸、信貸、股票質押的歪風，也暴露出台灣理財教育長期破洞。

這正是台灣財金素養被碎片化的結果。數學課教複利，公民課談機會成本，家政課教記帳，卻很少系統性整合金錢、風險、人性與制度。學生會算本利和，卻不懂負債也會滾雪球；會解指數函數，卻看不見市場泡沫也會指數膨脹；會做標準差，卻未必能把「自己承受不起的波動」放進人生決策。

其次，缺乏財務免疫力，使年輕人極易被羊群效應與網路曬單文化綁架。於是，在「錯失恐懼症」驅使下，年輕人害怕的不是賠錢，而是「別人都賺到，只有我沒有」。

更令人憂心的是，「賺快錢」的幻覺正貶低勞動價值。當一天高槓桿帳面獲利，可能超過打工一個月薪水，誰還願意相信專業、耐心與穩定收入？

理財教育不該只教記帳、存錢、算利息，而要讓學生理解：金錢是工具，風險是代價，槓桿是會反噬使用者的雙面刃。唯有在安全環境中經歷震撼教育，才能替下一代打好財務預防針。