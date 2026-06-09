誰來接住第一線教師？

近期高雄一名國小教師在校內發生不幸，引發社會震撼；宜蘭也發生國小教師遭學生丟擲鉛筆盒，導致大腿被盒內圓規刺傷的事件。這些案件不該只被視為個案，而是校園教室裡長期緊繃的警訊。社會總是要求教師接住每一位孩子，但誰來接住第一線教師？

台灣教育告別威權管教，轉向重視學生感受、正向管教與情緒陪伴，的確是進步。過去把羞辱當管教、把服從當教育的陰影不應重演。然問題在於，我們是否又走向教師不敢合理管教的另一極端？合理的提醒被指為「不當管教」、班級常規可能引來投訴，在動輒得咎的氛圍下，教師自然愈來愈傾向明哲保身。

「以前的老師怕學生不會，現在的老師怕學生不爽」，這句基層教師間的無奈，說中了校園的質變。今日教師不只要備課、授課、批改作業，還得安撫學生情緒、回應家長訊息、處理行政表單，甚至面對網路公審與冗長的校園調查程序。部分家長將教育視為「服務業」，近乎零成本的投訴，也成為教師沉重的壓力來源。教師面對的不只是學生，還有隨時可能爆發的親師衝突。

我們不能將問題簡化為老師想恢復威權，也不能將學生權利誤解為永遠不能要求學生。健全的教育，應同時保障學生的學習權、受教育權及教師的專業自主權。「正向管教」不是放任教育，「情緒陪伴」也不等於取消界線。孩子需要被理解，也需要學會尊重、責任、規範；老師需要有愛心，也需要制度給予尊嚴與後盾。

因此，政府與學校應建立教師心理與安全防護網。面對師生高衝突事件或親師爭議，校方不能只是要求老師自行消化，而應主動介入，啟動心理、行政、法律三軌支持；對於不合理或惡意投訴，也應建立分級機制處理過濾，避免學校從辦學現場淪為「辦案場所」。行政減量亦不能只是口號，應把教師的時間還給學生與教學。

在制度仍待完善之際，教師也應建立自我保護意識，留下必要的溝通紀錄、避免單獨處理高風險衝突，並善用輔導、教師會、工會及諮商資源。老師不必把「咬牙撐下去」當成唯一專業，更不該被迫承擔無底線的拯救者角色。家長與社會必須理解，教育是親師的共同責任，是基於信任的夥伴關係，而非彼此對立的攻防戰。

友善校園不該只友善學生，也應友善教師。要求教師無私奉獻之前，制度必須先給予教師足夠的尊嚴與保護；唯有教師感受到尊嚴與保護，他們才有力量再回過頭來照顧每一位孩子。