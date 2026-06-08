聯合國世界海洋日 台應行動實踐藍色義務

每年六月八日是聯合國世界海洋日。今年聯合國訂定了一個極具深意且充滿反思性的年度主題：「重新想像：超越已知世界，與海洋建立新關係。」這個主題深刻地指出，長久以來人類習慣將海洋視為廣闊、遙遠且與日常分離的存在，這不僅劃出了人與海的距離，也帶來了過度索取與系統性的盲點 。

同時間，近日由於日菲針對啟動專屬經濟海域（ＥＥＺ）展開談判，其涵蓋範圍敏感地觸及我國東部外海。一時輿論探討幾乎全數聚焦於地緣政治的攻防，以及我國如何強力主張海洋領域的「主權」與「權利」。

不可否認，在波譎雲詭的國際政治中，捍衛實體疆界與資源分配至關重要。然而，《國家管轄範圍以外海洋生物多樣性協定》（簡稱 BBNJ Agreement）將全球三分之二的公海生態納入保護。ＢＢＮＪ的實施，向世界宣告「海洋作為人類共同遺產」的精神不可動搖。這說明海洋治理不能再依賴片斷、孤立的界線，而須走向跨越國界的集體守護 。

近幾年，台灣在海洋保育的法制化工作上確實取得了實質進展。然而，檢視實質的海洋保護作為，無論是海洋保護區、重要海洋生態系統、或近年國際大力推動的「其他有效地區保育措施」及海洋庇護區的建立，台灣依然面臨巨大的落實漏洞。

許多法規與劃定，在實務上面對漁業權益衝突、執法量能不足以及地方政府推諉時，往往流於形式，成為國際保育界諷刺的「紙上保護區」。我們空有進步條文，卻缺乏實質、有效且常態性的海上執行力。當執法跟不上立法，保育跟不上採集速度，我們對海洋的保護承諾，就成了對國際社會與下一代的集體敷衍。

要翻轉這個困境，政府需要真正的「重新想像」（Reimagine）。

首先，政府應將海洋教育從「海鮮文化」或簡單的「親水觀光」，深化為藍色公民的義務教育。正如聯合國主題指南所言，重新想像意味「關閉人與海的距離」，讓人民理解：不論住在沿海還是深山，海洋的氣息與流動都深深存在於每一次呼吸和每一口食物中 。

其次，台灣須從「被動的繼承者」轉變為「主動的守護者」。面對日菲ＥＥＺ談判，台灣的最佳策略不應只有外交部發幾篇聲明，而是應主動展現作為一個負責任海洋國家的科學與保育貢獻。台灣能否在東部外海提出具備科學實證的海洋生態保護計畫？能否在跨國漁業管理上率先引進國際最高標準？當我們能用「對生態永續的實質貢獻」來定義台灣的存在時，台灣在國際海洋秩序中的實質話語權，將遠比單純口頭主張主權來得扎實。

面對地緣政治的激盪與全球氣候的變遷，讓我們從今年開始，用行動實踐藍色義務，將台灣從一個只會向大海「索取」的島嶼，重新想像並鍛造成一個真正願意為海洋「付出」與「合一」的守護者 。