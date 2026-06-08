聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／虐童致死風險指標檢核 刻不容緩

聯合報／ 鄭瑞隆／中正大學犯罪防治學系教授兼院長（嘉縣民雄）

近日經媒體披露兩歲女童萱萱遭母親同居人凌虐送醫不治而死亡，引發社會極大關切。此事也讓中南部兩個直轄市深切檢討為何兒保服務、脆弱家庭服務、警政系統沒能接住這個案件，防止悲劇發生，議論紛紛。

民國一百年，當時內政部兒童局委託我個人和研究團隊進行受虐兒童致命風險評估檢核表的發展，經過一年研究，也順利把檢核工具和使用手冊送交兒童局參考。可惜的是，那個快速簡捷的工具，並未獲得當時政府官方足夠重視，只有發函給各縣市請參考使用，未列入督導考核使用的工具指標，因此，直到今天，仍有許多專業人員對於如何評估兒虐致死風險，總覺得缺乏客觀有效且快速的工具可參考。在不知道如何做當下專業判斷的時候，解救受虐兒童免於死亡風險的行動，常常會錯失良機。

以下個人提供當時研究發現重點供社會各界參考，特別是社工及警察等在第一時間可發現及救援受虐兒童的專業人員，都應熟悉這樣的工具並快速做出專業判斷，以便挽救瀕危的小生命

當年使用實際在台灣發生虐兒致死案件數十件及參酌各縣市兒保系統檔案及專業人員的意見，經過嚴謹的測驗發展統計檢核的程序，發展出廿一題「受虐兒少致命危險評估檢核表」（LAAC-Taiwan）。只要檢核案情得分在五分以上，或警報題有得分，即建議兒保系統應該即時介入救援，將兒童進行保護性安置。

初步從媒體報導的案情，萱萱案已至少有兩題警報題出現，如果兒保系統或警政系統能參酌這個檢核表快速介入，或許可以挽救小生命不會受虐致死。

LAAC-Taiwan警報題包含：施虐者威脅殺害受虐童，或以致命方式或武器傷害受虐者；施虐者對受虐兒童醫療照顧嚴重疏忽，或不提供兒童維持生命的基本需求；施虐者有自殺的企圖，或曾經自殺未遂或揚言自殺，且要帶兒童一起走；施虐者曾對兒童造成嚴重程度傷害；以及受虐童需要就醫或住院或已有生命危險。

以上任何一題有出現在案情中，兒童需立即被救援安置，因為其生命已在瀕危邊緣。除了以上警報題，還有一般的致死風險評估項目，其中，當施虐者與受虐童係非親生血緣關係時，受虐者是未滿六歲的嬰幼兒時，生命風險也會提高。

總之，個人認為，政府亟需正視兒虐案件當中特別具有風險案件的辨識能力，特別是專業的兒保社工、脆弱家庭社工，成人保護社工及第一線接觸案家和受虐兒童救援工作的員警們，必須強化專業訓練及督導，熟悉虐童的身體指標、心理指標、關係指標。當他們的專業判斷知識和能力能提升到積極辨識蒐集的證據，快速檢核兒童受虐致死的風險程度、網絡快速會商並決定救援兒童一刻都不能等的專業意識時，兒童受虐致死的風險就能比現在大大降低。

萱萱 生命 虐童

延伸閱讀

萱萱遭虐死⋯警方指鍵入系統出現脆家通報 專家：家暴敏感度仍是關鍵

為何漏接萱萱案 中市警：系統判斷

北市明星國小學生爆持刀傷人恐嚇 制度藏漏洞通報10次沒進一步處置

萱萱受虐…狠男謊稱她「自己摔倒」 台中警公布完整獲報處理時序

相關新聞

漁民卑微願望又要落空？

我們漁民要的只是可以安心捕魚的海域。但這個卑微的願望，恐怕又要落空了！

大屋頂下／世界上沒有中華民國總統？中共不能掩耳盜鈴

北京外交部攻擊賴清德出訪史瓦帝尼稱：「世界上早已不存在所謂的『中華民國總統』。」

全國文化會議 不是4年1次大拜拜

最近，是四年一次的「全國文化會議」啟動了，大家聽過嗎？公民關心嗎？這場台灣文化盛會的舉行，乃依據「文化基本法」第廿二條「文化部應每四年召開全國文化會議，廣納各界意見，並研議全國文化發展事務」。

讀家觀點／虐童致死風險指標檢核 刻不容緩

近日經媒體披露兩歲女童萱萱遭母親同居人凌虐送醫不治而死亡，引發社會極大關切。此事也讓中南部兩個直轄市深切檢討為何兒保服務、脆弱家庭服務、警政系統沒能接住這個案件，防止悲劇發生，議論紛紛。

政績工程比海洋治理重要？

今年聯合國「世界海洋日」的主題為「新想像：超越已知世界，與海洋建立新關係」，聯合國期許各國應主動地來保護我們疏離已久的海洋母親。而剛生效不久的《國家管轄範圍以外海洋生物多樣性協定》（ＢＢＮＪ），更是建立新關係的重要基石。

聯合國世界海洋日 台應行動實踐藍色義務

每年六月八日是聯合國世界海洋日。今年聯合國訂定了一個極具深意且充滿反思性的年度主題：「重新想像：超越已知世界，與海洋建立新關係。」這個主題深刻地指出，長久以來人類習慣將海洋視為廣闊、遙遠且與日常分離的存在，這不僅劃出了人與海的距離，也帶來了過度索取與系統性的盲點 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。